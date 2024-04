Med trčenjem dveh helikopterjev umrlo deset ljudi #video

Malezijske letalske sile so sporočile, da sta med vojaško vajo trčila dva vojaška helikopterja, pri čemer je umrlo deset ljudi. Grozljivo trčenje dveh letal v zraku se je zgodilo med treningom za kraljevo parado malezijske mornarice.

Na družbenih omrežjih se je pojavil posnetek trka letala. Tragedija se je zgodila v torek zjutraj v vojaški bazi Lumut v zahodni državi Perak.

Pred dvema dnevoma sta med vajo blizu južne obale osrednje Japonske v morje strmoglavila tudi helikopterja japonske mornarice, pri čemer je umrl najmanj eden od osmih članov posadke.

Two military helicopters collided into each other in midair in Lumut, Malaysia.



The Perak fire and rescue department has confirmed that 10 people died after two Royal Malaysian Navy helicopters collided and crashed in Lumut, Perak.



