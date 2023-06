Med prestajanjem dosmrtne ječe umrl ameriški terorist Unabomber

V zveznem zaporu v Severni Karolini, kjer je prestajal dosmrtno zaporno kazen, je umrl ameriški terorist Ted Kaczynski, znan tudi kot Unabomber, poročajo tuje tiskovne agencije. Kaczynski je v letih od 1978 do 1995 v ZDA izvedel več bombnih napadov, v katerih so umrli trije ljudje.

Kot so v soboto sporočili iz ameriškega Zveznega urada za zapore, so 81-letnega zapornika ponoči našli nezavestnega v celici. Po poskusu oživljanja so ga odpeljali v zaporniško bolnišnico v Butnerju, kjer so potrdili, da je umrl. Vzroka smrti niso sporočili, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

ZDA je teroriziral s paketi, v katerih so bile podtaknjene bombe

Nekdanji profesor matematike in nasprotnik industrijske revolucije je teroriziral ZDA s paketi, v katerih so bile podtaknjene bombe. Naslovil jih je na več univerz, pa tudi na sedeže letalskih družb. V napadih so bili ubiti trije ljudje, 23 pa je bilo ranjenih.

Na Harvardu izobraženi Kaczynski, ki so mu pri 16 letih izmerili inteligenčni količnik 167, je postal eden od najbolj iskanih kriminalcev v ZDA. Leta 1995 je Washington Post objavil njegov manifest, v zameno pa je obljubil, da bo prenehal z napadi. V manifestu je med drugim svaril, da bo industrijska revolucija prinesla propad človeštva.

Besedilo pa je prebral tudi njegov odtujeni brat in posumil, da bi lahko bil avtor prav Ted Kaczynski. Policiji je brat razkril njegovo zatočišče v odročnih gozdovih Montane, kjer so Kaczynskega nato leta 1996 tudi prijeli.

Na sodnem procesu je bil spoznan za krivega in obsojen na dosmrtno ječo. Preden so ga premestili v zapor v Severni Karolini, je kazen prestajal v strogo varovanem zaporu v zvezni državi Kolorado, še poroča nemška tiskovna agencija dpa.