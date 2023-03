Med begom pred policisti nanje tudi streljal #video

Policijski pregon za pobeglim osumljencem se je v petek začel nekaj po drugi uri popoldan po lokalnem času.

Med zasledovanjem črnega poltovornjaka je osumljenec na begu tudi streljal z orožjem, ki naj bi bilo podobno jurišni puški.

Policisti so mu tesno sledili, nato pa je v nekem trenutku osumljenec trčil v semafor in pobegnil, medtem pa skušal ukrasti še drugo vozilo.

A policisti so ga hitro obvladali in odpeljali na policijo.

