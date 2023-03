V Srbiji pridržali moškega, ki je prodal svojo mladoletno hčerko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbska policija je na jugu države pridržala moškega iz Brusa zaradi suma, da je svojo mladoletno hčerko prodal za tri tisoč evrov, so v četrtek sporočili s srbskega notranjega ministrstva. Deklico so predali centru za socialno delo, očeta in moškega, ki mu je prodal deklico, pa čaka kazenska ovadba zaradi trgovine z ljudmi.