Trgovina z ljudmi: Obtoženi zanikajo krivdo

Vseh sedem obtoženih v zadevi klicni centri danes na predobravnavnem naroku na Okrožnem sodišču v Mariboru ni priznalo krivde po obtožnici, ki jim očita trgovino z ljudmi v hudodelski združbi. Gre za tri Slovence in štiri Tajvance, ki naj bi v takšnih centrih v več krajih zadrževali najmanj 63 ljudi in jih silili h goljufijam.

Obtoženi so Allen, Tomislav in Josip Cvek ter Chung Chen Wei, Huang Tsun Siao, Hsu Tzu Hsiang in Hong Peng Syuan. Vsi z izjemo Josipa Cveka, ki ga sumijo pomoči pri omenjenem kaznivem dejanju, se zaradi begosumnosti in ponovitvene nevarnosti nahajajo v priporu od aretacije na začetku tega leta.

Nad žrtvami izvajali psihično in fizično nasilje

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi v različnih obdobjih najmanj od novembra 2015 na različnih lokacijah v Sloveniji ter v Zagrebu vzpostavili nezakonite centre, v katere so zaprli skupno najmanj 63 tujih državljanov, večinoma s Kitajske oziroma Tajvana. Tam so jim odvzeli osebne dokumente, denar in mobilne telefone ter jih prisilili, da so po navodilih vodje posameznega centra vzpostavljali stike z večinoma kitajskimi strankami in jih napeljevali v nakazila denarja.

Na takšen način naj bi si omenjena sedmerica protipravno pridobila najmanj 370.000 evrov. Od tega je največji delež pripadel prvoobtoženemu Allenu Cveku. S Tomislavom naj bi iskala lokacije in vzpostavljala klicne centre, dostavljala tja hrano in pijačo, odvažala odpadke in prevažala žrtve z letališča. Prevoze naj bi po navodilu prej omenjenih opravljal tudi starejši Josip in bil za to plačan.

Chung Chen Wei, Huang Tsun Siao, Hsu Tzu Hsiang in Hong Peng Syuan so po navedbah tožilstva organizirali in nadzirali delo znotraj centrov, včasih sodelovali tudi pri transportu. Nad žrtvami naj bi izvajali psihično in fizično nasilje, jim omejevali gibanje in komuniciranje z zunanjim svetom.

Sojenje bo trajalo še dolgo

Tožilka Darja Šlibar je danes obtoženim v zameno za priznanje krivde ponudila nekaj več kot tri leta zaporne kazni - edina izjema je bil Josip Cvek, ki je dobil ponudbo enega leta pogojne zaporne kazni - vključno z denarno kaznijo, odvzemom protipravno pridobljene koristi, za tuje državljane pa tudi izgon iz Slovenije za obdobje petih let. A se nihče od obtoženih ni odločil za to.

Sojenje bo najverjetneje dolgotrajno, ne le zaradi velikega števila obtoženih in posledično velikega števila odvetnikov, ampak tudi zaradi zahtevne komunikacije. Do zapletov je prišlo že ob začetku današnjega predobravnavnega naroka, saj je eden od obtoženih Tajvancev zahteval dodatnega tolmača za tajvansko mandarinščino. Trdil je namreč, da klasične mandarinščine, za katero je sodišče obtoženim zagotovilo tolmača, ne razume dovolj dobro.

Sodnik Boštjan Polegek mu je predložil zapisnik z zaslišanja v fazi preiskave, ki ga je omenjeni Tajvanec podpisal, čeprav ni imel tolmača, ki ga zdaj zahteva. Prav tako je prebral mnenje strokovnjaka, ki pravi, da bi Tajvanec moral razumeti kitajščino.

Zagovornika dveh obtoženih Tajvancev sta podala tudi predlog za izločitev dela dokazov. In sicer tiste, ki so bili po njunem mnenju nezakonito pridobljeni na Kitajskem oziroma Tajvanu, ter tiste, ki so bili pridobljeni med hišno preiskavo v klicnem centru na Dolgem mostu v Ljubljani, saj naj bi med njo prišlo do več kršitev. Predobravnavni narok se bo nadaljeval v roku 14 dni.

Kot med drugim izhaja iz obtožnice, naj bi bili takšni klicni centri vzpostavljeni med drugim še v Mariboru, Tržiču, Radomljah in na Vrhniki.