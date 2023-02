Mamma mia, cena pice drastično poskočila

Potrošniki v EU bomo morali globlje seči v žepe, da bi uživali v najbolj znani italijanski hitri hrani. Podatki za december 2022 kažejo, da je bila cena pice in sirne pite v trgovinah v EU v povprečju za 16 odstotkov višja kot decembra 2021. Decembra 2021 je bila cena v povprečju le za dva odstotka višja kot decembra 2020.

Stopnja inflacije cen pic in sirnih pit se sicer močno razlikuje po vsej EU. Na vrhu Eurostatove lestvice je Madžarska, kjer sta se pica in sirna pita podražili za 46 odstotkov, sledili sta ji Litva in Bolgarija z 39- oziroma 37-odstotno podražitvijo. Tudi v Sloveniji je cena v zadnjem letu precej narasla, in sicer za 23,2 odstotka.

Najmanj se je pica podražila v Luksemburgu

Najmanjšo podražitev pice in sirne pite so po Eurostatovem kazalniku zaznali v Luksemburgu, podražili sta se za sedem odstotkov, sledi Italija, kjer sta se podražili za deset odstotkov, in Francija, kjer sta se podražili za 13 odstotkov.