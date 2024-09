Makedonija je od Madžarske dobila 500 milijonov evrov posojila

Severna Makedonija bo posojilo prejela od madžarske razvojne in izvozne banke EXIM, in sicer v eni tranši, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Opozicija: Vlada je sporazum sklenila za zaprtimi vrati

Poslanci opozicije so med razpravo opozorili, da je vlada sporazum o posojilu sklenila za zaprtimi vrati in s sumljivimi nameni, kar da bo vodilo v velike politične in gospodarske posledice ter v ogromno povečanje javnega dolga.

V vladajoči stranki VMRO-DPMNE, ki je tesno povezana z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, na drugi strani trdijo, da je bil postopek pregleden, sredstva pa da bodo namenjena lokalnim samoupravam in gospodarstvu.

Makedonski premier in vodja VMRO-DPMNE Hristijan Mickoski je po zmagi svoje stranke na majskih volitvah omenil načrte za zagotovitev milijarde evrov posojila za strateške projekte. Tedaj je zanikal, da bi sredstva prišla iz Kitajske, in dejal, da bo posojilo zagotovila ena od evropskih držav. Kasneje je znesek posojila popravil na 500 milijonov evrov.

Madžarska deluje posredno in v Makedonijo usmerja kitajska sredstva

Madžarska je julija letos napovedala 500 milijonov evrov vredno posojilo Severni Makedoniji. Srednjeevropska raziskovalna mreža VSquare, ki se sklicuje na več diplomatskih virov, piše, da Madžarska pri tem posojilu deluje kot posrednik Kitajske in usmerja kitajska sredstva za podporo Severni Makedoniji.

Kot navaja portal, bi bil lahko namreč ta posel povezan s posojilom v višini milijarde evrov, ki ga je Orbanova vlada letos pridobila od Kitajske. Madžarska vlada je takrat najavila, da bo sredstva porabila za financiranje infrastrukturnih projektov. Tega, da bi dala kredit drugi državi, ni omenjala.

VMRO-DPMNE se je po osmih letih na oblast vrnila po zmagi na volitvah v začetku maja. Vodenje stranke, ki je vlado v Skopju vodila med letoma 2006 in 2016, je Mickoski prevzel leta 2017, potem ko je njen takratni vodja in nekdanji premier Nikola Gruevski po obsodbi na zaporno kazen zaradi korupcije pobegnil na Madžarsko, kjer je dobil politični azil.