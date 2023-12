Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Madžarska očita Bolgariji, da izvaja sovražno dejanje z zaračunavanjem dodatnega davka za ruski plin, ki po plinovodu Turkstream prehaja na njeno ozemlje. Sofija je oktobra uvedla dodatni davek v višini 20 levov (okoli 10 evrov) na kubični meter za ves ruski plin, ki teče po njenih tleh. Rusija Madžarski dobavlja 4,5 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina na leto v skladu s sporazumom, podpisanim leta 2021. Plin na Madžarsko prihaja predvsem prek Bolgarije in Srbije.

"Bolgarska odločitev, ki je v popolnem nasprotju z evropsko zakonodajo, pomeni tveganje za ustavitev dobave plina, tudi na Madžarsko," je dejal Peter Szijjarto glede na objavo tiskovnega predstavnika vlade na družbenih omrežjih. Kot je dodal, so Bolgarom jasno povedali, da če bodo to še dolgo delali in ogrožali varnost energetske oskrbe Madžarske, potem bodo vložili veto na njihov vstop v schengensko območje.

Bolgarski premier Nikolaj Denkov je ta teden ob robu vrha EU potrdil, da so že prejeli svarilo Budimpešte glede dajatve na ruski plin in da si ne nameravajo postavljati dodatnih ovir na poti do schengna, poroča portal Euroactiv. "Za zapisnik: Madžarska je poslala uradno sporočilo, čeprav na nizki ravni, da bo vložila veto na schengen, če ne bomo odpravili pristojbine za plin. Zato smo se odločili, da v tem trenutku ni treba ustvarjati ovir," je dejal.

Evropska komisija meni, da je Bolgarija skupaj z Romunijo od leta 2011 pripravljena za vstop v schengensko območje brez meja, vendar sta Avstrija in Nizozemska doslej večkrat izglasovali veto na njen vstop. Vendar sta obe državi v zadnjem času omilili svoja stališča, pri čemer je Avstrija sporočila, da bi bila pripravljena odpraviti ovire v zračnem prometu.