Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je v soboto pozval Evropsko unijo, naj sledi zgledu ameriškega predsednika Donalda Trumpa ter skrajno levičarsko in antifašistično gibanje antifa označi za teroristično organizacijo.

Madžarska je prepričana, da mora Evropa pri tako ključnem vprašanju uskladiti svoja dejanja z dejanji ZDA, vodilno silo v svetovnem boju proti terorizmu, je Szijjarto zapisal na družbenem omrežju X, kjer je objavil odlomke pisma visoki predstavnici EU za zunanjo politiko Kaji Kallas, v katerem zahteva ukrepanje proti antifi.

Antifa, "ta nasilna skrajno leva mreža, je izvedla brutalne napade po vsej Evropi, tudi v Budimpešti," je opozoril. "Na našo veliko žalost so se osumljenci kasneje izognili pravici tako, da so našli zatočišče v državah EU," je dodal.

Pri tem je izpostavil primer Italijanke Ilarie Salis, ki so jo februarja 2023 skupaj z drugimi aktivisti aretirali v Budimpešti, ker naj bi napadla udeležence letnega zbora neonacistov. Po njeni izvolitvi v Evropski parlament junija 2024 so ji odpravili hišni pripor na Madžarskem, kjer je bila pred tem zaprta več kot eno leto.

Trump: Gibanje je bolna, nevarna, radikalno levo katastrofa

Trump je po umoru konservativnega aktivista Charlieja Kirka v sredo sporočil, da bo skrajno levo gibanje antifa označil za teroristično organizacijo. V objavi na svojem družbenem omrežju Truth Social je gibanje označil za "bolno, nevarno, radikalno levo katastrofo" in napovedal, da bo odredil preiskavo tistih, ki ga financirajo.

Gibanje antifa, ki se je v ZDA pojavilo po Trumpovi izvolitvi leta 2016, je bolj podobno gibanju kot organizirani skupini, saj nima voditeljev ali formalne organizacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Nekateri kritiki pravijo, da bi bila lahko Trumpova poteza izgovor za zatiranje nestrinjanja z njim in napad na politične tekmece, dodaja.