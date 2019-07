Maduro ob začetku novega kroga pogajanj z opozicijo optimističen

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je v ponedeljek izrazil optimizem ob začetku novega kroga pogajanj z opozicijo na Barbadosu. "Sem zelo optimističen. Danes so imeli peturni sestanek in menim, da lahko korak za korakom in s strateškim potrpljenjem najdemo pot do miru," je dejal Maduro.

Delegaciji venezuelske vlade in opozicije sta v ponedeljek prispeli na Barbados, kjer sta začeli nov krog pogajanj za rešitev politične krize, v kateri je ta južnoameriška država od januarja, ko se je predsednik parlamenta Juan Guaido razglasil za začasnega predsednika države.

Maduro se še vedno oklepa oblasti

Guaidoja za začasnega predsednika priznavajo ZDA in več kot 50 drugih držav, a se venezuelski predsednik Nicolas Maduro, ki ima med drugim podporo Rusije, Kitajske in Kube, še vedno oklepa oblasti. Prejšnji krog pogajanj med Madurovo vlado in opozicijo, ki je potekal na Norveškem, se je končal brez preboja.

Predsednika venezuelskega parlamenta Juana Guaidoja za začasnega predsednika države priznavajo ZDA in več kot 50 drugih držav. Foto: Reuters

Maduro je v ponedeljek dejal, da delegaciji razpravljata o načrtu v šestih točkah, pri tem pa imata v mislih celotno državo. "Če delate z dobrimi nameni in če ne bo ameriškega intervencionizma, sem prepričan, da bomo dosegli dogovor," je poudaril Maduro, ki ZDA očita podpihovanje krize.

"Rešitev v Venezueli ne more biti vojaška"

Novi panamski predsednik Laurentino Cortizo je medtem predlagal posredovanje svoje države med venezuelsko vlado in opozicijo za rešitev krize v Venezueli. Cortizo, ki je položaj prevzel prvega julija, je tudi zavrnil idejo, da bi venezuelsko krizo reševali z vojaškim posredovanjem iz tujine: "Rešitev v Venezueli ne more biti vojaška. Zdaj je pravi trenutek, da dosežejo celovito, izpogajano in demokratično rešitev."

Panamski predsednik se je s tem odzval na Guaidojeve napovedi, da bo parlament, ki je edina venezuelska institucija v rokah opozicije, kmalu potrdil vrnitev Venezuele v medameriško pogodbo o vzajemni pomoči (Tiar). Gre za regionalni obrambni sporazum, ki daje pravno podlago za posredovanje iz tujine.

ZDA, ki so naklonjene odhodu Madura, so večkrat omenile možnost vojaškega posredovanja v Venezueli. Panamski predsednik je opozoril, da bi takšno vojaško posredovanje terjalo številne žrtve in da bi trajalo zelo dolgo.