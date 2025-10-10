Francoski predsednik Emmanuel Macron se sestaja z vodji parlamentarnih strank, da bi še danes dosegel dogovor o imenovanju novega premierja in skušal umiriti politično krizo v državi. Največji opozicijski stranki, ki se zavzemata za razpustitev parlamenta oziroma Macronov odstop, na pogovore nista bili povabljeni.

Macron je danes nekaj pred 15. uro popoldne začel pogovore z voditelji parlamentarnih strank, da bi z njimi dosegel dogovor o imenovanju novega premierja – že šestega v manj kot dveh letih – in tako vsaj nekoliko umiril napete politične razmere v državi, poroča spletni portal francoske televizije BFMTV.

V Elizejski palači so danes pred začetkom pogovorov sporočili, da gre za "trenutek kolektivne odgovornosti". V sredo zvečer pa so napovedali, da bo nov predsednik francoske vlade imenovan v roku 48 ur.

Notranjepolitične razmere so se zaostrile

Notranjepolitične razmere v Franciji so se ta teden zaostrile, potem ko je v ponedeljek po manj kot mesecu dni na položaju odstopil premier Sebastien Lecornu. Zgolj 14 ur pred odstopom je imenoval člane svoje nove vlade, z imenovanji pa je sprožil nezadovoljstvo tako med kritiki kot zavezniki.

Današnjih pogovorov v Elizejski palači se udeležujejo vodje strank, ki sestavljajo manjšinsko koalicijo Macronovih zaveznikov, med njimi nekdanja premierja Gabriel Attal in Edouard Philippe ter vodja desnih Republikancev in notranji minister Bruno Retailleau, ki je najglasneje izrazil nezadovoljstvo z Lecornujevo vlado zaradi nezadostne vloge in vpliva njegove stranke.

Prisotna sta tudi vodji opozicijskih Socialistov in Zelenih, Oliver Faure in Marine Tondelier, ter več drugih manjših strank, ki so zastopane v parlamentu.

Na pogovore pa nista bili povabljeni največji opozicijski stranki

Na pogovore pa nista bili povabljeni največji opozicijski stranki, skrajno desni Nacionalni zbor (RN) in leva Nepokorna Francija (LFI), ki sta svoja stališča po poročanju BFMTV že jasno izrazili. RN se zavzema predvsem za razpustitev parlamenta in nove predčasne volitve, LFI pa tudi za odstop predsednika Macrona.

Lecornu je sicer po odstopu in pogovorih s strankami, ki jih je po Macronovem navodilu opravil v torek in sredo, izrazil optimizem, da bi lahko do konca leta dosegli dogovor o sprejetju proračuna, ki bi bil sprejemljiv za večino v močno razdeljenem parlamentu.

Nesoglasja glede varčevanja in proračuna za leto 2026 v luči skrb vzbujajočega stanja javnih financ, ki se še poslabšuje, namreč poganjajo politično krizo, v kateri se je Francija znašla po predčasnih parlamentarnih volitvah julija lani.