Macron: Jutri bom imenoval novega premierja

Macron je na torkovem srečanju z voditelji strank, med katerimi ni bilo voditeljev skrajne levice in desnice, napovedal imenovanje novega premierja v 48 urah. Srečanje je pripravil v okviru prizadevanj za oblikovanje široko zasnovane vlade, potem ko je parlament minuli četrtek z nezaupnico odpravil desnosredinsko vlado Michela Barnierja.

Kdo so možni kandidati?

Kot možni kandidati za novega premierja so se doslej omenjali predsednik sredinskega Demokratičnega gibanja Francois Bayrou, obrambni minister Sebastien Lecornu, nekdanji socialistični premier Bernard Cazeneuve in dolgoletni župan mesta Troyes Francois Baroin, pa tudi nekdanji zunanji minister Jean-Yves Le Drian ter ministrica za čezmorske teritorije in decentralizacijo Catherine Vautrin.

Bivši evropski komisar in pogajalec EU za brexit Barnier je bil k odstopu prisiljen po le treh mesecih na položaju predsednika vlade, do imenovanja nove vlade pa skupaj z ministrsko ekipo opravlja tekoče posle. Njegova manjšinska vlada je prva francoska vlada po letu 1962, ki jo je odnesla nezaupnica. To je vložila in izglasovala opozicija, potem ko je Barnier mimo parlamenta izsilil sprejem zakona o proračunu.