Luksuzni hotel postal dom za brezdomce s covidom

Luksuzni hotel v središču Prage v časih, ko so potovanja skoraj nemogoča, bivanje v hotelu pa le oddaljen spomin, ne sameva. Streho nad glavo ponuja brezdomcem, ki so okuženi s koronavirusom ali pa so bili v stiku z obolelim. Tam lahko okrevajo, zagotovljeno imajo potrebno medicinsko oskrbo in tri tople obroke na dan.

Mestne oblasti so novembra lani sprejele odločitev, da v hotel v središču češke prestolnice nastanijo brezdomce, ki so zboleli ali pa so bili v stiku z nekom, ki ima covid-19. Tako so tudi brezdomcem omogočili, da se izolirajo in po bolezni kar najhitreje okrevajo ter s tem preprečijo nadaljnje širjenje virusa. Vse sobe so opremljene s televizijo, stanovalci imajo na voljo vso potrebno medicinsko oskrbo in tri tople obroke na dan.

Foto: Reuters

Brezdomci so se v obdobju epidemije znašli v posebej težkem položaju. Življenjske razmere jim otežuje upoštevanje omejitvenih ukrepov, ker nimajo strehe nad glavo in ne morejo ostati doma. V primeru okužbe z virusom se ne morejo izolirati, marsikdo nima dostopa do zdravstvene oskrbe.

Kljub epidemiji koronavirusa, ki je med drugim močno prizadela turistično panogo, je štirizvezdični hotel v središču Prage polno zaseden. Od novembra lani so imeli v hotelu več kot 250 gostov. Marsikdo izmed njih je prvič v življenju okusil, kako je videti bivanje v luksuznem hotelu.

V Pragi živi okoli 4.500 brezdomcev. Po tem, ko se njihovo bivanje v hotelu izteče, jim socialna služba pomaga najti zavetišče ali drugo ustrezno nastanitev.

Stanje na Češkem skrb vzbujajoče

Na Češkem, kjer med covidnimi bolniki beležijo najvišjo smrtnost po številu prebivalcev na svetu, je število smrtnih žrtev, povezanih s to boleznijo, danes preseglo 25 tisoč. Obenem iz države ob naraščanju števila potrjenih okužb novega koronavirusa poročajo tudi o vse več primerih ponovne okužbe.

Časovni interval med prvo in drugo okužbo znaša med 68 in 357 dni, srednja vrednost je 142 dni, mediana pri starosti tistih, ki so se dvakrat okužili z novim koronavirusom, pa je 42 let. Glede na podatke inštitut navaja, da bodo ljudem, ki so že preboleli bolezen covid-19, še vedno priporočali cepljenje, a "po določenem časovnem obdobju".