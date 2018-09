Luknja v zakonu: Ali v Sloveniji lahko poješ psa? #video

Čeprav v zahodni družbi velja precejšen odpor do pasjega mesa, je v Veliki Britaniji uživanje tega dovoljeno, sicer le v primeru "humanega zakola". Dokazov sicer ni, a nekateri navajajo, da naj bi se uživanje pasjega mesa na Otoku povečalo, zato nekatere organizacije želijo zakol in uživanje tega mesa prepovedati.

Zakol psa pri nas ni ne dovoljen ne prepovedan

V Sloveniji ni izrecno prepovedana uporaba pasjega mesa za prehrano. "V naši zakonodaji ni napisano, da se psov ne sme usmrtiti za prehrano. A ker je pes definiran kot hišna žival, lahko to razumemo, da niso namenjeni za prehrano ljudi," pojasnjuje Breda Hrovatin, vodja Sektorja za zdravje in dobrobit živali pri Upravi za varno hrano.

Dodaja, da v našem kulturnem okolju uživanje psa ni tradicija, zato se s to problematiko nikoli niso posebej ukvarjali. Tako ne more odgovoriti, kaj bi se zgodilo, če bi na primer pasje meso uvozili iz Kitajske.

Naša zakonodaja zakol, to je usmrtitev živali za prehrano ljudi, dovoljuje le pri rejnih živalih. To so govedo, konji, prašiči, koze, kunci in divjad, navaja Hrovatinova.

Pes je po naši zakonodaji hišna žival in ne spada pod rejne živali. Foto: Thinkstock

Če bi vas dobili, da kuhate pasje meso, bi vas vseeno lahko sankcionirali

Čeprav zakol psov v naši zakonodaji ni izrecno opredeljen, bi v primeru, če bi nekdo policiji oz. veterinarski inšpekciji prijavil tak primer, ta dva organa lahko na podlagi vrste različnih zakonov sprejela ukrepe in storilca sankcionirala, smo izvedeli neuradno.

V začetku leta 2015 je v medijih odmeval primer, ko je policija na Dolenjskem obravnavala krajo psa, ki so ga našli obglavljenega, odrtega in naj bi bil domnevno namenjen za prehrano. Sodišče je takrat storilcema sodilo za tatvino živali in ju obsodilo na polletno zaporno kazen, medtem ko je veterinarska inšpekcija primer obravnavala kot mučenje živali. Odgovora na vprašanje, kako so primer razrešili, nismo dobili.

Pri Društvu za zaščito in pomoč živalim sveta in njihovim skrbnikom Animal Angels Slovenia glede te teme odgovarjajo, da njihov odnos do pasjega mesa ni nič drugačen kot do mesa krave, kokoši ali piščanca. "Nobena žival ne bi smela biti namenjena za prehrano ljudi, ne v letu 2018 in pri tolikšni ponudbi hrane, kot nam je na voljo danes, kamorkoli se obrnemo," meni Nataša Smolič.

V Tajvanu za kršitelje več tisoč dolarjev kazni

Prodajo in uživanje pasjega in tudi mačjega mesa so lani aprila prepovedali tudi v Tajvanu, kršitelje zakona pa od takrat kaznujejo z več tisoč dolarji kazni. To je sicer, kot piše BBC, prva azijska država, ki je ostro nastopila proti ubijanju psov in mačk za prehrano ljudi.

Zahteve po prepovedi so se stopnjevale po več primerih krutega ravnanja s psi in mačkami, zakon pa so sprejeli tudi na pobudo predsednice države Tsai Ing-Wen, ki je posvojila tri upokojene pse vodnike in dve mački.

V Aziji v zakol 30 milijonov psov letno

V Aziji je še vedno več držav, kjer sta pasje in mačje meso pogosto na meniju, in sicer na Kitajskem, v Južni Koreji, na Filipinih in Tajskem, v Laosu, Vietnamu, Kambodži in pokrajini Nagaland v Indiji.

V povprečju gre v Aziji v zakol vsako leto okoli 30 milijonov psov, od tega deset milijonov samo na Kitajskem, navaja BBC. Vsako leto junija v mestu Yulin na jugu Kitajske priredijo celo festival pasjega mesa, kjer zakoljejo okoli deset tisoč psov in mačk.

Za primerjavo, po podatkih statističnega urada za zadnjih deset let gre v Sloveniji letno v zakol skoraj 119 tisoč glav govedi in 394.500 prašičev.

Pasje meso je na Kitajskem, Filipinih, Tajskem, v Južni Koreji, Laosu, Vietnamu, Kambodži in pokrajini Nagaland v Indiji nekaj povsem običajnega. Foto: Reuters

Južna Koreja edina s pasjimi farmami

Jedi iz pasjega mesa so nekaj povsem običajnega tudi v Južni Koreji, edini državi, ki pse za prehrano goji na pasjih farmah, poroča The Washington Post. Po državi imajo kar 17 tisoč pasjih farm, v zakol pa gre vsako leto približno 2,5 milijona mačk in psov, navaja The Daily Meal. Jedi iz pasje hrane so pri Korejcih pogosto na meniju predvsem v vročih dneh, saj verjamejo, da pasje meso pomaga v boju z vročino.

Tudi Južna Koreja je sicer že občutila odpor do pasjega mesa, pred olimpijskimi igrami, ki jih je gostila letos, so lani februarja zaprli največjo tržnico pasjega mesa.

Pasje meso na jedilniku tudi v Švici in ZDA

Uživanje pasjega mesa je dovoljeno tudi v Evropi, z jedjo iz pasjega mesa vam lahko postrežejo v Švici. Uživanje pasjega in tudi mačjega mesa tam ni prepovedano, a le če se živali zakolje na human način, pri čemer ni določeno, kaj pomeni "humano", navaja The Daily Meal.

Pasje meso med Švicarji sicer ni posebej priljubljeno, več je ljudi, ki do tega čutijo odpor, zato so tam pogosti pozivi k prepovedi. Še najbolj je pasje meso v prehrani ljudi razširjeno v kantonih Appenzell in St. Gallen.

O popolni prepovedi uvoza, trgovanja in tudi uživanja pasjega mesa naj bi prihodnji mesec glasovali tudi v ameriškem kongresu. To do zdaj v ZDA še ni prepovedano, mačje in pasje meso pa naj bi bilo najpogosteje na jedilniku prebivalcev Havajev.