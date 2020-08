Lukašenko se po Minsku sprehaja z avtomatsko puško #video

V nedeljo se je na ulicah beloruske prestolnice Minsk zbralo okoli 200 tisoč protestnikov, ki zahtevajo odstop predsednika Aleksandra Lukašenka. Protestnike, oblečene v rdečo-bele barve opozicije, je policija skušala razgnati tudi z vodnim topom.

Ujeli so ga z avtomatsko puško

Protestniki so se nato približali vladni palači na Trgu neodvisnosti, ki jo uporablja predsednik in jo v zadnjih dneh spreminja v bunker. Pred palačo jih je pričakala množica varnostnih sil in oklepnih vozil, da bi preprečili morebiten vdor protestnikov.

Beloruska državna tiskovna agencija je ob tem pokazala helikopter, s katerim je v bližini pristal Lukašenko. Kot je mogoče razbrati s posnetkov, je imel ob sebi avtomatsko puško kalašnikov, na sebi pa neprebojni jopič, piše britanski Sky News.

"Z vami bomo do konca," so vzklikali stražarji na vhodu v kompleks, ko jih je Lukašenko prišel obiskat in pohvalit. Zatrdil je, da se bo z njimi boril do konca, piše STA.

Napovedal, da bo proti protestnikom uporabil vojsko

Lukašenko se je po pristanku sestal z vodji varnostnih sil v državi, protestnike pa označil za "podgane". Belorusko obrambno ministrstvo je proteste v prestolnici in drugih mestih po državi označilo za fašistične. Lukašenko je v preteklosti že napovedal, da bo proti protestnikom uporabil tudi vojsko. A protestniki pravijo, da se predsednika ne bojijo več.