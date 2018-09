London: Odgovornost za zastrupitev Skripala nosi Putin

London je danes sporočil, da odgovornost za napad z živčnim strupom na nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala in njegovo hčer na koncu nosi ruski predsednik Vladimir Putin. Kot je pojasnil britanski minister za varnost Ben Wallace, je Putin na čelu Rusije, njegova vlada pa nadzira, financira in usmerja obveščevalno službo GRU.

London je za napad z novičokom na Skripalova v mestu Salisbury na jugozahodu Anglije obtožil dva pripadnika te ruske vojaške obveščevalne službe.

Minister Wallace je danes za BBC izrazil prepričanje, "da nihče ne more reči, da Putin svoje države nima pod nadzorom ... In GRU zagotovo ni neubogljiva." "Je vodena, povezana tako z visokimi uslužbenci ruskega generalštaba kot z obrambnim ministrom in prek tega s Kremljem in predsednikovim uradom," je dodal Wallace.

Velika Britanija je že pred tem glede napada 4. marca s prstom kazala na Moskvo, ki očitke odločno zavrača.

London in zavezniki so po napadu izgnali več deset ruskih diplomatov, na kar je Rusija ogovorila z enakim protiukrepom. ZDA so proti Rusiji uvedle sankcije. Velika Britanija bo danes o zadnjih odkritjih v zvezi z napadom z novičokom obvestila Varnostni svet ZN.

Moskva pa je v sredo znova zanikala vsakršno vpletenost v primer, Otoku pa očitala neutemeljene obtožbe. "Namesto da bi izvedel neodvisno, objektivno in transparentno preiskavo, London še vedno izvaja protirusko diplomacijo in nadaljuje svoj propagandni šov," je navedlo rusko zunanje ministrstvo.

Wallace je danes še povedal, da bo njegova vlada "ohranjala pritisk" na Rusijo, in dodal, da je njihovo obnašanje povsem nesprejemljivo. Med možnostmi je omenil več sankcij, o čemer bodo danes govorili v VS ZN. A na zasedanju najvišjega organa ZN bo tudi Rusija, ki bo verjetno uporabila pravico veta na vsakršno izjavo, ki bi jo lahko sprejeli, je bil realističen Wallace.

Mediji so medtem poročali, da naj bi Velika Britanija načrtovala odgovor v kibernetskem prostoru, a Wallace je dejal, da so glavni operaterji napadov na britanske spletne mreže Rusi. "Odgovarjamo na svoj način. V okviru vladavine prava in na sofisticiran način, da bodo vedeli, kakšna je cena tistega, kar počno," je še povedal britanski minister.

Britansko tožilstvo je v sredo sporočilo, da ima dovolj dokazov za obtožbo dvojice, Aleksandra Petrova in Ruslana Boširova, za zaroto za umor Skripala, poskus umora in uporabo prepovedanega kemičnega orožja, zato bodo uradno zahtevali njuno izročitev. Rusija sicer svojih državljanov ne izroča.