London in Bruselj razpravljata o preložitvi brexita

Britanski in evropski uradniki spričo bojazni, da dogovor o brexitu ne bo potrjen do 29. marca, ko naj bi Velika Britanija zapustila unijo, razpravljajo o preložitvi brexita. Britanski minister za brexit Stephen Barclay je sicer zatrdil, da si Združeno kraljestvo ne prizadeva za preložitev brexita.

Britanski dnevnik Daily Telegraph se sklicuje na tri neimenovane vire v EU, ki trdijo, da britanski predstavniki "preiskujejo teren" glede preložitve uporabe 50. člena pogodbe EU, ki ureja izstop iz povezave.

A minister za brexit je v odzivu za Sky News poudaril, da bo Združeno kraljestvo unijo zapustilo 29. marca in si ne prizadeva za preložitev brexita, na spletni strani poroča tiskovna agencija Reuters. "Politika vlade glede tega je jasna in premierka je to že večkrat povedala," je še dejal Barclay.

Britanski poslanci bodo o brexitu glasovali prihodni teden

Za preložitev brexita bi bila sicer nujna dopolnitev 50. člena. Britanska vlada bi morala za to zaprositi EU, dopolnitev pa bi morale soglasno odobriti vse preostale članice unije na zasedanju Evropskega sveta. Britanska vlada bi morala spremeniti tudi "dan izstopa" v pogodbi o izstopu iz EU, ki je začela veljati junija lani. O tej spremembi bi moral glasovati tudi britanski parlament.

Britanski poslanci bodo sicer čez teden dni glasovali o dogovoru z Evropsko unijo o brexitu. Glasovanje bi moralo potekati že 11. decembra lani, a ga je parlament zaradi premajhne podpore dogovoru na pobudo premierke Therese May preložil.

Na pobudo premierke Therese May je parlament glasovanje, ki bi moralo potekati že 11. decembra lani, preložil. Foto: Reuters

Podpora dogovoru ostaja nizka

Spodnji dom britanskega parlamenta bo razpravo o dogovoru o brexitu, ki jo je začel decembra, po napovedih nadaljeval v sredo. Podpora dogovoru ostaja nizka, a viri v britanski vladi trdijo, da glasovanja v parlamentu ne bodo znova preložili.

V dogovoru za najbolj spornega velja varovalo, s katerim bi se izognili trdi meji na Irskem otoku. Varovalo v primeru, da ne bo ustrezne rešitve v pogajanjih o sporazumu o prihodnjih odnosih, predvideva vzpostavitev enotnega carinskega območja EU in Združenega kraljestva ter veljavnost nekaterih pravil notranjega trga za Severno Irsko.

Združeno kraljestvo bi brexit brez dogovora verjetno pahnil v recesijo

Mayeva je decembra pri evropskih kolegih iskala zagotovila, ki bi britanske poslance prepričala v podporo dogovoru. Irski premier Leo Varadkar je po pisanju ponedeljkove izdaje irskega časnika Irish Times dejal, da je EU pripravljena Londonu dati dodatna zagotovila glede varovala. "Združenega kraljestva ne nameravamo ujeti v past - takoj želimo začeti pogovore o prihodnjih odnosih," izjavo Varadkarja za časnik povzema tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.

Če spodnji dom parlamenta dogovora ne bo podprl, je vse verjetneje, da bo Velika Britanija iz EU 29. marca izstopila brez dogovora z Brusljem.

Veliko Britanijo v primeru brexita brez dogovora čaka kaos v prihodnjih odnosih z EU, najpomembnejšim zunanjim trgom, velika bi bila tudi negotovost v odnosih s tretjimi državami, saj bi morali na hitro skleniti niz trgovinskih dogovorov. Združeno kraljestvo bi brexit brez dogovora verjetno pahnil v recesijo.

Britanski poslanci zaradi brexita v skrbeh za svojo varnost

Več britanskih poslancev zaradi incidentov v okolici parlamenta spričo napetosti, povezanih z brexitom, skrbi za svojo varnost. Več kot 50 med njimi jih je v zvezi s tem pisalo vodji Scotland Yarda Cressidi Dick, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pišemo vam, da bi izrazili zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer na področju javnega reda in varnosti v okolici parlamenta," piše v pismu, ki so ga podpisali poslanci iz vseh strank. Izpostavili so posameznike, povezane s skrajno desnico, češ da vse pogosteje ustrahujejo poslance, novinarje in druge.

Za najnovejšo žrtev velja poslanka konservativcev Anna Soubry, ki se zavzema za nov referendum o članstvu Velike Britanije v EU. Zagovorniki brexita so jo v ponedeljek označili za nacistko in fašistko. Poslanka je danes dejala, da je šlo za manjšo skupino, ki je v okolici parlamenta ustrahovala ljudi.

"Mejo so prekoračili že decembra lani, ko so napadli novinarje," je dejala Soubryjeva za televizijsko mrežo ITV in policiji očitala, ker ni posredovala v rasističnem napadu na novinarja Sky News Faisala Islama.

Scotland Yard je v odzivu zagovarjal svoje varnostne ukrepe v okolici britanskega parlamenta. "Odločno ukrepamo proti nadlegovanju in žalitvam kogarkoli, če gre za prekrške ali kazniva dejanja," so zapisali sporočilu za javnost.