Na Poljskem bodo danes potekale lokalne volitve, ki so jih lani jeseni zamaknili na letošnjo pomlad zaradi sovpadanja s parlamentarnimi volitvami, na katerih je oktobra slavil trenutni premier Donald Tusk. To bo prvi pravi preizkus za njegovo vlado, ki bo ob tem ponudil vpogled v podporo strankam pred junijskimi evropskimi volitvami.

Poljski volivci po vsej državi bodo danes izbirali nove župane in občinske svetnike. Volitve, na katerih bi lahko Tuskova vladajoča Državljanska platforma (PO) znova dosegla dober rezultat, bodo tudi pomemben preizkus priljubljenosti za ostale stranke, med njimi konservativno Zakon in pravičnost (PiS), ki je oktobra lani po osmih letih izgubila oblast.

Donald Tusk je po zmagi na parlamentarnih volitvah oblikoval vladno koalicijo skupaj z Novo levico, ki združuje več levih in levosredinskih strank, ter s sredinskim zavezništvom Tretja pot.

Glede na analizo javnomnenjskih anket medija Politico je s približno 33-odstotno podporo trenutno v prednosti Tuskova Državljanska koalicija (KO), ki poleg PO združuje še več manjših strank. Sledi ji PiS, ki ji je podpora od oktobrskih parlamentarnih volitev padla s 35 na približno 30 odstotkov. Tretja pot in skrajno desna Konfederacija beležita približno 12-odstotno podporo, sledi jima Nova levica z devetimi odstotki.

Konzervativci nadzorujejo ruralna območja

Lokalne volitve so bile za PiS navadno težka preizkušnja, saj se večina medijev na Poljskem osredotoča na odmevne tekme za županske položaje v Varšavi in drugih večjih mestih, kjer konservativci praviloma niso nikoli imeli možnosti za zmago.

Kljub temu pa PiS še vedno nadzoruje številne lokalne oblasti, zlasti na ruralnih podeželskih območjih, zato je eden od ciljev Tuskove koalicije, da nekdanji vladajoči stranki prizadene čim več izgub, je za portal Euractiv ocenil analitik Piotr Maciej Kaczynski.

Nov poraz za PiS bi lahko še zaostril globoke notranje razprtije v stranki in dodatno odvrnil njene volivce pred evropskimi volitvami.

Prve razpoke se sicer že kažejo tudi znotraj Tuskove vladajoče koalicije, pri čemer je trenutno v ospredju vprašanje dostopa do splava, pa tudi evropski zeleni dogovor in podpora poljskim kmetom. Na končni rezultat lokalnih volitev bi lahko vplivali tudi glasovi, ki si jih bosta zagotovili Tretja pot in radikalna desnica.

Volišča bodo odprta do 21. ure in že kmalu zatem naj bi bile znane prve napovedi volilnega izida.