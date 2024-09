Lavrov spomnil: Rusija ima jedrsko orožje

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v soboto v nastopu na splošni razpravi 79. Generalne skupščine ZN dejal, da so ukrajinski upi na zmago v vojni proti Rusiji nesmiselni, prizadevanja zahodnih držav za pomoč Kijevu pa se bodo izkazala za samomorilska, saj ima Rusija jedrsko orožje. V razpravi je nastopilo še več drugih ministrov.

Zatrdil je, da ustanovno listino ZN krši Ukrajina, ker ne spoštuje pravice Rusov, s čimer predstavlja grožnjo ruski in evropski varnosti. Zagotovil je, da ima ruski predsednik Vladimir Putin načrt za ureditev razmer in se je pripravljen pogajati, vendar "os Washington-London-Bruselj" to zavrača.

Takšno obnašanje Zahoda po besedah Lavrova onemogoča globalno sodelovanje in Rusija zato ni podprla pakta za prihodnost, ki so ga članice ZN sprejele pred tednom dni. Opozoril je, da tudi druge svetovne regije oblikujejo zavezništva in pozval Evropo, naj se pridruži enotnemu evrazijskemu prostoru brez vpliva Washingtona.

Lavrov je bil v soboto eden od predstavnikov največjih svetovnih držav, ki so prišle na vrsto za govor šele proti koncu splošne razprave v ZN, ker so v New York poslale le ministre.