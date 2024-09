Biden in Zelenski danes o orožju dolgega dosega

Danes naj bi se v Washingtonu sešla ameriški predsednik Joe Biden in ukrajinski kolega Volodimir Zelenski. Pogovarjala naj bi se o ukrajinski uporabi raket dolgega dosega, kar naj bi napadeni državi omogočale tudi zaveznice. Ruski predsednik Vladimir Putin z odzivom na to napoved ni čakal in je v sredo zagrozil z uporabo jedrskega orožja v primeru obsežnega zračnega napada na državo.