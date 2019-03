Lastniki srbske televizije N1 se bojijo za varnost svojih novinarjev

Adria News iz Luksemburga, lastnica srbske televizije N1, je na 130 mednarodnih in nevladnih organizacij, medijskih združenj in Evropsko unijo naslovila prošnjo za zaščito televizije N1 in njenih novinarjev, ki so tarče napadov visokih funkcionarjev vladajoče koalicije.

V Adria News v pismu uvodoma pojasnijo, da televizija N1 oddaja neodvisni informativni program s tremi produkcijskimi središči v Srbiji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Poudarjajo, da je N1 že od samega začetka oddajanja programa leta 2014 deležna stalnih pritiskov, etiketiranja in ustrahovanja, ki ga izvajajo najvišji funkcionarji vlade in vladajoče koalicije, vključno s predsednikom države.

"Cilj pritiskov in kampanje sta že od samega začetka kompromitacija in etiketiranje, da je N1 protisrbska, opozicijska in protivladna televizija. Napade funkcionarjev na N1 redno spremljajo tabloidi in drugi mediji, ki so pod nadzorom oblasti. Vsak napad na N1 je povzročil številne grožnje novinarjem in urednikom N1, a le redki primeri so dobili sodni epilog," opozarjajo v Adria News.

V času protivladnih protestov se napadi stopnjujejo

V pismu spomnijo, da srbska oblast po eni strani poudarja svobodo medijev, po drugi pa želi utišati svobodne medije. Paradigmo te hipokrizije predstavlja izjava policijskega ministra, da so mediji v Srbiji svobodni. Medtem pa je nedavno isti minister televizijo N1 označil za CIA-televizijo.

V Adria News ugotavljajo, da so se napadi na N1 še povečali v času protivladnih protestov v Beogradu in drugih srbskih mestih. Pri tem spomnijo, da je bila v nasprotju z drugimi televizijami njihova snemalna ekipa ves čas prisotna ob vdoru protestnikov v objekt javne Radiotelevizije Srbija (RTS). V nasprotju z drugimi mediji je N1 predvajala izredno novinarsko konferenco policijskega ministra, izjavo direktorja RTS pa tudi del izredne informativne oddaje RTS o tem dogodku.

Temu so sledili novi organizirani pritiski in napadi na N1, v katerih so sodelovali ministri in predsednica vlade. Ti so N1 pred kamerami številnih nacionalnih televizij označili kot udeleženko protestov, njihovo poročanje pa ocenili kot licemerno in škandalozno. Pripisali so ji tudi spodbujanje napada na RTS, pozivanje k nasilju in večji udeležbi na proteste.

Vsa ta namigovanja in nevarna sporočila vladnih funkcionarjev so povzeli tabloidi, povezani z oblastjo. Eden izmed njih je celo ocenil, da je N1 pozivala k uboju predsednika Srbije.

Na koncu pisma lastniki N1 še opozarjajo, da je bilo v Srbiji ubitih več novinarjev, katerih smrt ni bila nikoli pojasnjena. Zato v N1 vlagajo veliko napora v to, da zaščitijo varnost svojih novinarjev.