33-letni lastnik restavracije v v Vietnamu, ki je bila znana po tem, da je strankam stregla meso psov in mačk, je umrl po okužbi z virusom stekline, ki jo je najverjetneje staknil ob stiku z okuženim psom, so poročali vietnamski mediji. Steklina je bolezen, ki prizadene centralni živčni sistem, po pojavu simptomov pa tako rekoč vedno povzroči smrt.

Nguyen Van B., lastnik restavracije v vietnamski provinci Ba Ria-Vung Tau, je po pojavu simptomov, ki so vključevali veliko utrujenost in težave z dihanjem, pomoč sprva poiskal v lokalni zdravstveni ustanovi.

Od tam so ga najprej poslali v Cho Ray, osrednjo bolnišnico v največjem vietnamskem mestu Ho Ši Minh, kjer so mu diagnosticirali steklino, nazadnje pa je pristal v bolnišnici v za zdravljenje tropskih bolezni v Ho Ši Minhu.

V Vietnamu je na določenih krajih še vedno mogoče naročiti pasje (in drugo z vidika marsikoga na Zahodu "eksotično") meso. Foto: Shutterstock

33-letnik je po tem, ko so mu povedali, da ima steklino, vztrajal, da se vrne domov, kjer pa se je njegovo stanje hitro izrazito poslabšalo. Med drugim je izkazoval mnoge simptome tako imenovanega tretjega stadija stekline, kot so hidrofobija (strah pred vodo), agitacija in zmedenost, pretirano slinjenje, delirij. Kmalu po pojavu teh simptomov je moški umrl, so poročali vietnamski mediji.

Zdravila ni: če po izpostavljenosti steklini ne ukrepamo takoj, bo okužena oseba skoraj zagotovo umrla

"Steklina se praktično vedno konča s smrtjo. V vsej zgodovini spremljanja bolezni je opisanih samo nekaj primerov, da so bolniki preživeli. Za zdravljenje stekline ni zdravila, zato so vsa prizadevanja usmerjena v preprečevanje," je navedeno na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).

Cepivo proti steklini. Foto: Shutterstock

Če se pojavi sum, da je bila oseba v tveganem stiku z živaljo, ki bi lahko bila okužena z virusom stekline (ugriz psa, netopirja ali druge divje živali, na primer), je potrebna takojšnja oskrba rane in cepljenje proti steklini v eni od specializiranih antirabičnih ambulant na območnih enotah Nacionalnega inštituta za javno zdravje.