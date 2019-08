Ladjo Open Arms bo sprejela Španija

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španija je humanitarni ladji Open Arms ponudila vplutje v andaluzijsko pristaniško mesto Algeciras, je tvitnil španski premier Pedro Sanchez. Na krovu ladje je še nekaj več kot 100 migrantov, ki so tam že 18 dni, razmere na krovu pa so vse bolj kritične, je v soboto opozoril kapitan ladje Marc Reig.

Španski premier Pedro Sanchez je v tvitu še zapisal, da Španija v primeru humanitarnih nujnih primerov vedno ukrepa. Zavzel se je tudi za evropsko, urejeno in solidarno rešitev migracij.

Španija se je za to odločila zaradi "neverjetnega odziva italijanskih oblasti in, še posebej, notranjega ministra Mattea Salvinija, da zapre vsa pristanišča", španski El Pais povzema sporočilo španske vlade.

Humanitarna organizacija Proactiva Open Arms je zaradi nevzdržnih in izjemno zaostrenih razmer na krovu špansko povabilo zavrnila, je po poročanju portala MMC RTV Slovenija sporočila tiskovna predstavnica te organizacije s sedežem v Barceloni. "Zaradi izrednih humanitarnih razmer ne moremo v Španijo. Prebežniki morajo biti izkrcani takoj," je dejala.

Open Arms pa je tvitnila, da so sicer dobili ukaz od španskega centra za pomorsko koordinacijo, naj se odpravijo v Algeciras, ki je oddaljen več kot pet dni plovbe, da pa trenutno čakajo na potrditev te informacije, medtem ko skrbijo za 107 ljudi na krovu.

Skušali so plavati do Lampeduse

Po navedbah prič je zaradi obupa migrantov položaj na ladji vse bolj zaskrbljujoč, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Več jih je že skočilo v vodo in poskušalo odplavati do Lampeduse, prostovoljci pa so jih privedli nazaj, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Italijanske oblasti so v soboto sicer dovolile izkrcanje približno 30 mladoletnih migrantov. Salvini je izkrcanje dovolil potem, ko mu je znova pisal premier Giuseppe Conte. Ta ga je v soboto, tako kot že v pismu v sredo, pozval, naj dovoli izkrcanje mladoletnikov iz humanitarnih razlogov. V javnem pismu premierju Conteju je Salvini zapisal, da bo izkrcanje mladoletnih migrantov dovoli "proti (svoji) volji" samo zato, ker ga je tako prosil premier.

Conte je takrat tudi potrdil, da je šest držav EU pripravljeno sprejeti migrante. To so Nemčija, Francija, Romunija, Luksemburg, Portugalska in Španija.

Francija je sporočila, da je z ladje pripravljena sprejeti 40 migrantov, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa begunca, sporočilo francoskega notranjega ministrstva povzema francoska tiskovna agencija AFP.