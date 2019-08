Italija dovolila izkrcanje mladoletnih migrantov z ladje Open Arms

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanske oblasti so prižgale zeleno luč za izkrcanje približno 30 mladoletnih migrantov s humanitarne ladje Open Arms, ki je zasidrana pred otokom Lampedusa. Policija je prišla do ladje, da bi začela postopke evakuacije, poročanje italijanskih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Izkrcanje mladoletnikov s humanitarne ladje Open Arms, ki je zasidrana pred Lampeduso in ji italijanske oblasti še naprej ne dovolijo vplutja v pristanišče, je italijanski notranji minister Matteo Salvini dovolil potem, ko mu je danes znova pisal premier Giuseppe Conte. Ta ga je, tako kot že v pismu v sredo, pozval, naj dovoli izkrcanje mladoletnikov iz humanitarnih razlogov.

Conte je potrdil, da je šest držav EU pripravljeno sprejeti migrante. To so Nemčija, Francija, Romunija, Luksemburg, Portugalska in Španija.

Italijanski notranji minister je nato sporočil, da bo dovolil izkrcanje mladoletnikov. V javnem pismu premierju Conteju je Salvini zapisal, da bo izkrcanje mladoletnih migrantov dovoli "proti (svoji) volji" samo zato, ker ga je tako prosil premier.

Po izkrcanju mladoletnikov bo po poročanju APA na krovu ladje Open Arms še 106 migrantov, ki so na krovu ladje španske humanitarne organizacije Proactiva Open Arms že 17 dni. Razmere na krovu postajajo vse bolj kritične, opozarja kapitan ladje Marc Reig.