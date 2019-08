Z ladje Open Arms zaradi zdravstvenih težav evakuirali več migrantov

Zdravniki italijanskega malteškega reda, ki so šli na krov ladje več kot 140 rešenimi migranti na krovu, so v četrtek sporočili, da so higienske razmere na ladji slabe. Med drugim so navedli, da so se številnim migrantom hudo vnele strelne in druge rane, ki so jih dobili na poti.

Ladja, na kateri je bilo 147 rešenih migrantov, je že drugi dan nekaj sto metrov od obale Lampeduse, potem ko je upravno sodišče v Rimu v sredo odločilo, da lahko vpluje v italijanske teritorialne vode. Še vedno pa ne sme vpluti v pristanišče oz. izkrcati migrantov.

Italija vztraja pri politiki zaprtih pristanišč in ne dovoli vplutja reševalnih ladij nevladnih organizacij, razen kadar druge države članice obljubijo, da bodo sprejele rešene migrante. Italijanski premier Giuseppe Conte je v četrtek sicer sporočil, da so migrante z ladje Open Arms pripravljene sprejeti Francija, Nemčija, Romunija, Portugalska, Španija in Luksemburg.