Ladja brez posadke izgubila pet milijonov evrov vreden tovor #video

Norveška obalna straža je objavila nov video posnetek ladje Eemlift Hendrika v razburkanem morju, ki se danes nahaja okoli 55 kilometrov od norveške obale. Na njem ni več videti plovila zelene barve, ki je bilo s 24 metri dolžine tudi največje na palubi. Opazili so ga eno navtično miljo oziroma dva kilometra stran od tovorne ladje.

Fotografija tovorne ladje ob ponedeljkovem reševanju posadke, kjer je še vidno zeleno plovilo, namenjeno delu v ribogojnici. Foto: Posnetek zaslona Youtube Še vedno pa so na svojih mestih pritrjena preostala plovila, ki jih je ladja marca letos natovorila na Hrvaškem. Gre za še dve specialni plovili, izdelani v ladjedelnici Iskra v Šibeniku, Elanovo jadrnico in motorno jahto.

Video: YouTube

Zaradi odpovedi glavnega motorja ladje, ki se je znašla v neurju z visokimi valovi in močnim vetrom, so morali v ponedeljek evakuirati vseh 12 članov posadke. Helikopter norveške obalne straže je večino članov rešil s palube ladje, nekaj pa jih je poskakalo v razburkano morje in so jih potegnili iz vode.

Reševanje ladje Eemlift Hendrika močno ovira slabo vreme, saj valovi dosegajo tudi do 15 metrov višine. Sta pa sinoči do ladje priplula dva norveška ladijska vlačilca, ki jo bosta skušala odvleči v pristanišče. Še prej bodo morali s helikopterjem na ladjo prepeljati usposobljene osebe, ki bodo nanjo namestile privezne vrvi.

Stodvanajstmetrska ladja je bila zgrajena leta 2015 in je namenjena prevozu plovil. Ladji grozi, da se bo prevrnila in potonila. To bi zaradi razlitja goriva lahko povzročilo onesnaženje morja.