Kurdska PKK: Nobenih operacij ne bo, dokler nas turška država ne bo napadla

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stranka PKK, ki je v Turčiji prepovedana, ima sedež na goratem severu Iraka in že desetletja vodi upor Kurdov v Turčiji.

Stranka PKK, ki je v Turčiji prepovedana, ima sedež na goratem severu Iraka in že desetletja vodi upor Kurdov v Turčiji. Foto: Reuters

Prepovedana Kurdska delavska stranka (PKK) po močnem potresu v Turčiji in Siriji začasno prekinja svoje operacije v Turčiji, je v četrtek zvečer za kurdsko tiskovno agencijo ANF sporočil predstavnik PKK Cemil Bayik, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Prekinjamo operacije v mestih v Turčiji. Odločili smo se, da ne bomo izvajali nobenih operacij, dokler nas turška država ne bo napadla," je dejal Bayik. "Potres je povzročil veliko nesrečo. Na tisoče naših ljudi je pod ruševinami. Vsi se moramo mobilizirati z vsemi sredstvi," je dodal.

Stranka PKK, ki je v Turčiji prepovedana, ima sedež na goratem severu Iraka in že desetletja vodi upor Kurdov v Turčiji. Ankara jo ima za teroristično organizacijo, prav tako tudi EU in ZDA. Od leta 1984, ko se je začel spor med Turčijo in PKK, je v nasilju umrlo več deset tisoč ljudi.

Ankara, ki proti prepovedani kurdski organizaciji redno izvaja tudi vojaške operacije, je med drugim PKK obtožila za novembrski bombni napad v središču Istanbula, v katerem je bilo ubitih šest ljudi, še 81 pa jih je bilo ranjenih.

V zadnjem času se PKK omenja tudi v kontekstu turške blokade širitve zveze Nato, ki naj bi se ji pridružili Švedska in Finska. Med drugim Turčija v zameno za ratifikacijo njunih pristopnih protokolov zahteva, da ji državi izročata člane ali podpornike PKK.