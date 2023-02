Vojščak Kadirova, ki ga zaradi zločinov iščejo Ukrajinci, pomaga v Turčiji

V zadnjih dneh je Danil Martinov dajal intervjuje ruskim medijem s potresnega območja v Turčiji, potem ko so ga lani imenovali za svetovalca na ruskem ministrstvu za izredne razmere, piše CNN.

Ukrajinci: Martinov je zagrešil vojne zločine

Avgusta lani je ukrajinska varnostna služba SBU trdila, da je Martinov zagrešil vrsto vojnih zločinov v mestu Borodjanka, severno od Kijeva. SBU je Martinova opisala kot namestnika vodje čete Nacionalne garde v Čečenski republiki in dejala, da je bil "odgovoren za usposabljanje osebne varnostne enote Kadirova".

Turning to #Turkey: A former Chechen commander, wanted by #Ukraine for war crimes committed last year, is leading the Russian earthquake relief effort in Turkey. Daniil Martynov (right), has given interviews to Russian media outlets from earthquake zone. https://t.co/hkohE8waCe pic.twitter.com/iyTAgukeWy — Glasnost Gone (@GlasnostGone) February 9, 2023

SBU trdi, da je Martinov marca vodil okupacijo psihiatrične bolnišnice Borodjanka. Pisalo je, da je bilo po njegovem ukazu "skoraj 500 ljudi vzetih za talce (pacientov, osebja in lokalnih prebivalcev), vključno z več kot sto bolniki, prikovanimi na posteljo".

SBU je trdila, da je bila bolnišnica "spremenjena v vojaški položaj okupatorjev", in dejala, da je bil Martinov obtožen "kršenja zakonov in običajev vojne ter zlorabe vojnih ujetnikov ali civilistov". CNN je lani marca poročal o okupaciji bolnišnice.

Obtožbe direktorice bolnišnice

Ruske enote za seboj puščajo sled mrtvih civilistov, zravnanih stanovanjskih blokov in znakov V v ukrajinski Borodjanki. Direktorica psihiatrične bolnišnice Marina Hanicka je za neodvisni ruski časopis Meduza lani povedala, da so Rusi "mine položili povsod okoli nas. Gledali smo, kako so prvi teden marca kopali rove".

Meduza citira Hanicko: "Pred menoj je stal vojak in se predstavil. Rekel je, da je Danil Martinov, polkovnik ruske vojske. Rekel je, da bomo, če se bomo lepo vedeli, živeli – ne bodo nas ubili, ne bodo nas poškodovali."

Direktorica je za Meduzo povedala, da ji je Martinov rekel: "Zdaj bova posnela kratek video, ti se nam boš zahvalila in boš svobodna, pod zaščito ruskega predsednika Vladimirja Putina."

Kadirov zanika, da je Martinov delal zanj

"Vprašala sem, za kaj bi lahko bila hvaležna. Nagnil se je k mojemu obrazu, me pogledal v oči in rekel: 'Za to, da si živa,'" je dejala Marina Hanicka. CNN ne more neodvisno potrditi, da je bil Martinov tisti, ki je govoril z direktorico bolnišnice.

Ni podatkov, da bi se Martinov odzval na ukrajinske obtožbe. Medtem ko je avgusta lani zavrnil obtožbe SBU, je Kadirov dejal: "Kar zadeva Martinova, on ne dela za nas. Sodeluje z ministrstvom za izredne razmere." V zvočnem posnetku je Kadirov dejal: "V redu, SBU, samo povejte nam čas in kraj in prišli bomo ugotovit, kdo so pravi kriminalci."

Ameriško ministrstvo za finance je Martinova leta 2020 sankcioniralo zaradi "resne zlorabe človekovih pravic v Rusiji". Pisalo je, da je bil "osebni varnostni svetovalec Kadirova in je deloval ali domneval, da deluje za Kadirova ali v njegovem imenu, neposredno ali posredno".

Več videoposnetkov, objavljenih lani na uradnem kanalu Kadirova na Telegramu, prikazuje Martinova na različnih lokacijah v okupiranih delih Ukrajine. Na enem je opisan kot pripadnik čečenskih posebnih enot v Ukrajini. Med kraji, kjer so ga videli, je bilo mesto Popasna v regiji Lugansk, ki ga je rusko obstreljevanje zravnalo z zemljo. Videli so ga tudi v mestu Lugansk in kako obiskuje ranjene vojake na nerazkriti lokaciji, še piše CNN.