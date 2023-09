Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potovanje je bilo sprva načrtovano za marec, a so ga v zadnjem trenutku odpovedali zaradi nasilnih protestov glede pokojninske reforme. Program obiska Pariza in Bordeauxa se od takrat ni pretirano spremenil.

Karla III. in njegovo ženo, kraljico Camillo, je na letališču Orly danes sprejela premierka Elisabeth Borne. Sledilo je polaganje vencev pri Slavoloku zmage, kjer sta kraljevi par pričakala predsednik Emmanuel Macron in prva dama Brigitte. Para sta se nato odpravila proti Elizejski palači, kjer bosta britanski kralj in francoski predsednik imela dvostranske pogovore.

Vrhunec prvega dneva bo sicer v palači Versailles, kjer bodo v Zrcalni dvorani pripravili razkošen banket. Vrhunska kuharska mojstrica Anne-Sophie Pic je sporočila, da je bil navdih za meni sončni kralj Ludvik XIV.

Versajska palača, simbol francoskega plemstva, predstavlja priložnost, da Francija zasije, so sporočili iz Elizejske palače. Napoleon III. je tam gostil britansko kraljico Viktorijo, ki je bila na prvem obisku kakega britanskega monarha v Parizu po 400 letih. V Versaillesu sta leta 1957 kosila tudi pokojna kraljica Elizabeta II. in princ Filip.

V Parizu bo Karel kot prvi britanski monarh nagovoril oba domova francoskega parlamenta. Po pričakovanjih bo vsaj del govora v francoščini, s čimer naj bi potrdil okrepljene odnose med državama, poroča mesečnik Vanity Fair.

Kraljevi par bo obisk sklenil v petek v Bordeauxu. Karel III. se bo med drugim srečal z gasilci in prizadetimi v lanskih požarih ter si ogledal trajnostno naravnane vinograde.

Večina dogajanja v okviru obiska bo povezana s temami, ki so blizu kraljevemu paru, od okolja do spodbujanja mladih poslovnežev.