Kosovski Srbi bojkotirali referendum: župani ostajajo na svojih položajih

Za zamenjavo županov bi morala svoj glas dati več kot polovica vseh volilnih upravičencev.

Majhna volilna udeležba je posledica bojkota, h kateremu je pozvala Beogradu zvesta Srbska lista. Vodilna stranka kosovskih Srbov je načeloma naklonjena novim volitvam in je pred tem organizirala množično zbiranje podpisov za razrešitev županov. Po prepričanju stranke pa pogoji, ki jih je Priština postavila za uspeh referenduma, niso uresničljivi.

Predsednica Kosova: To je zaradi pritiskov iz Beograda

Predsednica Kosova Vjosa Osmani je krivdo za neuspeh pripisala pritisku iz Beograda. "Srbija se je ponovno nezakonito vmešavala v volilni proces druge države," je zapisala na omrežju X in srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću očitala, da se znova ni držal obljub, ki jih je dal mednarodnim partnerjem.

Referendum je sicer minil mirno in brez incidentov.

Trenutni župani so bili izvoljeni aprila lani

Trenutni albanski župani so bili izvoljeni na lokalnih volitvah aprila lani, ki so jih prav tako bojkotirali Srbi. Volilna udeležba je bila takrat okoli 3,5-odstotna.

To je povzročilo nove napetosti med Beogradom in Prištino, ki so se zaostrile po tistem, ko so župani maja prevzeli položaj. Srbski protestniki so se v Zvečanu spopadli s kosovsko policijo in pripadniki Natove misije na Kosovu (Kfor), pri čemer je bilo ranjenih kakih 30 pripadnikov Kforja.