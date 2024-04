Na severu Kosova odločajo o usodi županov v štirih večinsko srbskih občinah

Tiskovni predstavnik Centralne volilne komisije (CIK) Valmir Elezi je danes dejal, da so vsa volišča v štirih severnih občinah Leposavić, Zubin Potok, Zvečan in Severna Mitrovica odprta. Glasovanje se je začelo ob 7. uri in se bo končalo ob 19. uri.

Po podatkih CIK ima volilno pravico 46.556 volivcev. Ti bodo odgovarjali na vprašanje, ali so za oziroma proti razrešitvi župana v njihovi občini.

Srbska lista pozvala k bojkotu referenduma

Beogradu zvesta Srbska lista, vodilna stranka kosovskih Srbov, je presenetljivo pozvala k bojkotu referenduma, čeprav je naklonjena novim volitvam in je pred tem organizirala množično zbiranje podpisov za razrešitev županov. Po njenem prepričanju pogoji, ki jih Priština postavlja za uspeh referenduma, niso uresničljivi.

Da bi bil referendum uspešen, bi moralo za razrešitev župana glasovati najmanj 50 odstotkov volilnih upravičencev v vsaki od štirih občin, poroča na spletni strani Radio Svobodna Evropa (RSE).

Trenutni albanski župani so bili izvoljeni na lokalnih volitvah aprila lani, ki so jih prav tako bojkotirali Srbi. Volilna udeležba je bila takrat okoli 3,5-odstotna.

To je povzročilo nove napetosti med Beogradom in Prištino, ki so se zaostrile po tistem, ko so župani v štirih občinah maja prevzeli položaj. Srbski protestniki so se v Zvečanu spopadli s kosovsko policijo in pripadniki Natove misije na Kosovu (Kfor), pri čemer je bilo ranjenih kakih 30 pripadnikov Kforja.

Razmere so nato nevarno zavrele septembra lani z oboroženim napadom na kosovske policiste v Banjski na severu Kosova, ko je bil ubit policist, v kasnejših spopadih pa še trije srbski napadalci.

Borrell za odstop županov

Ponovitev lokalnih volitev v omenjenih štirih občinah je bil sicer eden od pogojev za popustitev napetosti. Do njih sta vodili dve poti – ena je bila odstop županov, za kar se je zavzemal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell, druga pa zbiranje podpisov kosovskih Srbov za njihov odpoklic, čemur so bile naklonjene kosovske oblasti.

Če bo današnje glasovanje o odstavitvi županov uspešno, mora kosovska predsednica Vjosa Osmani v roku od 30 do 45 dni razpisati predčasne lokalne volitve. V primeru neuspešnega referenduma pa bodo župani ostali na oblasti, nova pobuda za njihovo odstavitev pa bo lahko podana čez leto dni, na spletni strani poroča RSE.