Pirc Musar prvič na Kosovu

Predsednica Nataša Pirc Musar danes začenja dvodnevni delovni obisk na Kosovu. To je njen prvi obisk v tej državi, kjer se bo sestala s kosovsko predsednico Vjoso Osmani ter obiskala slovenske vojake v enotah Kfor. Poleg tega se bo kot ena od osrednjih govornic udeležila konference, posvečene boju proti nasilju nad ženskami in podnebnim spremembam.

Predsednici bosta govorili o aktualnih razmerah na Zahodnem Balkanu in evropski prihodnosti regije ter o gospodarskem sodelovanju med državama in regionalnem sodelovanju s poudarkom na procesu Brdo-Brioni. Izpostavili bosta tudi pomen izpolnjevanja zavez in kriterijev ter reform ob vprašanjih članstva Kosova v mednarodnih organizacijah in približevanja evroatlantskim integracijam, so sporočilu iz urada predsednice.

Pirc Musarjeva se bo v Prištini pred tem udeležila konference Ženske, mir in varnost, kjer bo poleg kosovske predsednice in nekdanje ameriške državne sekretarke Hillary Clinton ena izmed osrednjih govornic.

Pirc Musarjeva tudi k slovenskim vojakom v enotah Kfora

Kot vrhovna poveljnica obrambnih sil bo obiskala tudi pripadnice in pripadnike slovenskega kontingenta Natove misiji na Kosovu Kfor.

Obisk predsednice po navedbah njenega urada predstavlja potrditev dobrih dvostranskih odnosov ter nadaljevanje rednega političnega dialoga med državama.

Slovenija na Kosovu sodeluje tudi v mednarodnih prizadevanjih za stabilnost v okvirih civilne misije EU Eulex ter misije ZN Unmik.

Kosovo 16 let po razglasitvi neodvisnosti od Srbije ostaja edina država Zahodnega Balkana, ki še nima statusa kandidatke za članstvo v Evropski uniji. Pet članic Evropske unije je niti ne priznava kot države.