Predsednica republike začenja tridnevni uradni obisk v Grčiji

V ospredju pogovorov Pirc Musarjeve z grško kolegico in drugimi sogovorniki bodo poleg krepitve dvostranskega političnega in gospodarskega sodelovanja tudi aktualne teme v okviru EU. Med njimi so širitev EU, razmišljanja o njeni prihodnosti ter notranjih reformah, volitve v Evropski parlament, izmenjava stališč glede Zahodnega Balkana in globalne mednarodne teme s poudarkom na vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu.

Prvi dan obiska bo imela Pirc Musarjeva med drugim pogovor na štiri oči s Sakelaropulujevo, že pred tem bosta predsednici imeli krajšo izjavo za medije. Kasneje pa bo predsednica republike prejela tudi odlikovanje Velikega križa reda odrešenika. Gre za najvišje priznanje, ki ga prejmejo zgolj predsedniki držav za njihov prispevek h krepitvi dvostranskih odnosov, pojasnjujejo pri uradu predsednice.

V torek bo slovenska predsednica obiskala grški parlament, kjer jo bo sprejel podpredsednik parlamenta Ioanis Plakiotakis.

Predsednica republike bo uradni obisk v Grčiji sklenila v sredo z udeležbo na odprtju devetega Delfskega ekonomskega foruma, kjer bo imela slavnostni nagovor. Udeležba slovenske in grške predsednice ter njun nastop na forumu bosta po napovedih urada dobrodošla spodbuda za poglobitev dvostranskega gospodarskega sodelovanja, pa tudi promocijo Slovenije in predstavitev njenih turistično-ekonomskih priložnosti grškim in tujim gospodarstvenikom.