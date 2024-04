Pirc Musarjeva v državni zbor poslala predlog kandidatov za sodnika ESČP

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je danes v državni zbor poslala predlog kandidatov za slovenskega sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu. Za sodnika z mandatom od junija 2025 predlaga v Sloveniji in mednarodno priznane pravne strokovnjake Boštjana Zalarja, Vasilko Sancin in Aleša Galiča.

Kandidate je predlagala na podlagi pridobljenih mnenj vlade in Sodnega sveta ter razgovorov z vsemi osmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis, so sporočili iz njenega urada.

Izpostavili so, da so kandidati tako v Sloveniji kot tudi mednarodno priznani pravni strokovnjaki, ki jih predsednica Pirc Musarjeva ocenjuje kot zelo primerne in visoko strokovno kvalificirane za opravljanje nalog sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice.

Vsi izkazujejo dolgoletne, raznolike in bogate strokovne, znanstvene ter poklicne aktivnosti tako doma kot v mednarodnih institucijah oziroma mednarodnem okolju.

Aleš Galič in Vasilka Sancin sta med drugim profesorja na ljubljanski pravni fakulteti, Boštjan Zalar pa sodnik na upravnem sodišču.

Vlada je bila mnenja, da je vseh osem kandidatov primernih za sodnike na ESČP, Sodni svet pa je dal prednost kandidaturi Galiča, Sancina in profesorja na univerzi v Maastrichtu Jureta Vidmarja.

Sancin in Galič že delujeta kot nadomestna sodnika ESČP

Slovenski sodnik na ESČP je trenutno Marko Bošnjak, ki je tudi podpredsednik sodišča, se mu pa devetletni mandat izteče junija 2025. Za nov mandat ni mogel kandidirati, saj tega ne dovoljuje evropska konvencija o človekovih pravicah.

Sancin in Galič že delujeta kot nadomestna sodnika ESČP, torej kot sodnika, ki nadomeščata slovenskega nacionalnega sodnika na ESČP v primerih, ko ta zaradi različnih okoliščin ne more sodelovati na sojenjih.

V skladu s postopki morajo zdaj kandidati, ki jih je predlagala predsednica republike, v državnem zboru dobiti večino glasov na tajnem glasovanju.

Ima pa država čas do 16. decembra letos, da v Strasbourg posreduje seznam kandidatov, med katerimi bo Parlamentarna skupščina Sveta Evrope predvidoma januarja 2025 izvolila novega slovenskega sodnika.

Sodišče, ki je sodni organ pri Svetu Evrope (SE), ima toliko sodnikov, kot je članic SE, torej 46. Parlamentarna skupščina SE pa nacionalne sodnike izvoli s seznama, na katerem vsaka država predlaga tri kandidate, med katerimi mora biti vsaj ena ženska. Sodnik je izvoljen za devet let brez možnosti ponovne izvolitve. Mandat pa se sodnikom konča tudi, ko dopolnijo 70 let starosti.

Sodišče je pristojno za obravnavo kršitev evropske konvencije o človekovih pravicah na podlagi individualne ali meddržavne pritožbe. Ima pomembno vlogo pri utrjevanju pravne države in demokracije v Evropi.