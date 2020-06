Kosovski premier zaradi obtožnice proti Thaciju odpovedal pot v ZDA

Kosovski premier Avdullah Hoti je na Twitterju zapisal, da je zaradi omenjene obtožnice proti kosovskemu predsedniku Hashimu Thaciju posebnega odposlanca ZDA za dialog Beograda in Prištine Richarda Grenella obvestil, da ne more sodelovati na sestanku 27. junija. "Zaradi novih dogodkov v Prištini, zaradi obtožnice, ki jo je vložilo tožilstvo posebnega sodišča, se moram vrniti v svojo državo," je zapisal Hoti.

Pot v Washington najprej odpovedal Thaci, zdaj pa še Hoti

Pot v Washington je po objavi obtožnice najprej odpovedal Thaci. Grenell je sicer sprva napovedal, da bodo pogovori vseeno potekali, in sicer med kosovskim premierjem Hotijem in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Kot je zapisal, spoštuje Thacijevo odločitev, da ga na pogovore ne bo, "dokler se ne razrešijo pravna vprašanja teh obtožb".

Beograd in Priština sta leta 2011 pod okriljem EU začela pogajanja za normalizacijo odnosov, a so ta konec leta 2018 zašla v slepo ulico, potem ko je Priština uvedla carine na srbsko blago, Srbija pa vztraja pri kampanji za umik priznanja Kosova. Hoti, ki je vodenje kosovske vlade prevzel ta mesec, je že po nekaj dneh na položaju odpravil omejitve uvoza blaga za Srbijo in s tem odprl pot za nadaljevanje pogajanj. Prejšnja kosovska premiera Ramush Haradinaj in Albin Kurti sta to zavračala, poroča STA.

Tožilci vložili obtožnico proti Thaciju in še devetim drugim posameznikom

Tožilstvo posebnega sodišča za vojne zločine na Kosovu v Haagu je v sredo sporočilo, da je že aprila vložilo obtožnico proti Thaciju in še devetim drugim posameznikom, ki jih bremeni vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v konfliktu na Kosovu konec 90. let prejšnjega stoletja.

Po navedbah tožilstva so obtoženi odgovorni za skoraj sto umorov, pa tudi za številna mučenja, pregone in prisilna izginotja. Obtožnica sicer še ni pravnomočna, saj jo za zdaj še pregledujejo sodniki, ki imajo za to šest mesecev časa, še piše STA.