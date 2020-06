Vučić razglasil zmago, kot je še ni bilo

Kot je poudaril Aleksandar Vučić, je od 3,3 milijona volivcev glas za njegovo SNS oddalo kar dva milijona ljudi. "V tem trenutku imamo 63,4 odstotka osvojenih glasov, a pričakujemo več od 64 odstotkov, ko prispejo še glasovi s Kosova in iz tujine," je v volilnem štabu SNS pred svojimi podporniki ponoči poudaril Vučić, ki Srbijo vodi od leta 2012, poročanje tujih tiskovnih agencij povzema STA.

Kot je spomnil, je v politiki že dolgo, a nedeljska zmaga je nekaj, česar do zdaj še ni doživel. "Zmagali smo povsod. Zmagali smo v krajih, kjer še nikoli nismo (...) Srbija še nikoli nikomur ni podelila toliko zaupanja, kot ga je podelila nam. To je za nas ogromna obveza, zame osebno pa breme tisočih kilogramov," je nadaljeval Vučić in obljubil, da se bo "z vsem srcem, znanjem in energijo" boril za Srbijo. Govor je sklenil z vzklikom "živela, Srbija".

Triodstotni prag presegli le dve stranki

Sodeč po delnih izidih je uspelo triodstotni prag, potreben za vstop v parlament, preseči le še listi socialistov zunanjega ministra Ivice Dačića in desni populistični stranki SPAS nekdanjega vaterpolista Aleksandra Šapića, zdajšnjega župana Novega Beograda. Poleg tega naj bi sedeže v parlamentu zasedle še štiri liste strank manjšin – Madžarov, Bošnjakov in Albancev, ki za vstop ne potrebujejo preseči treh odstotkov.

Dačić je ponoči na novinarski konferenci ocenil, da so bile nedeljske volitve "cunami številka dve" – potem ko so volitve leta 2016 "izbrisale" posamezne stranke, so jih volitve leta 2020 dokončno "pokončale". "Ponosni smo na vse dobro, kar smo z Vučićem naredili za Srbijo, in smo pripravljeni nadaljevati to sodelovanje, a ta odločitev mora biti njihova, saj so oni absolutni zmagovalci volitev," je dejal.

Glasovalo manj kot polovica državljanov

Volilna udeležba je bila v nedeljo po poročanju tujih tiskovnih agencij malo manj kot 50-odstotna, kar je sicer manj kot leta 2016, ko je bila več kot 56-odstotna, a ne bistveno. Volilna komisija mora končne izide objaviti v 96 urah, a kot je zatrdil Srđan Bogosavljević iz agencije Ipsos, ki je skupaj s centrom Cesid izvedla vzporedne volitve, se rezultat zagotovo ne bo bistveno spremenil.

Foto: Reuters Za 250 poslanskih sedežev se je sicer potegovalo 21 strank in zavezništev, o večjih nepravilnostih pa niso poročali. Volitve so v času epidemije covid-19 potekale ob varnostnih ukrepih, kot sta nošenje zaščitnih mask na voliščih in spoštovanje razdalje najmanj enega metra. V državi so sicer v nedeljo potrdili še 91 novih okužb.

Opozicijske stranke bojkotirale volitve

Volitve, na katerih je 6,6 milijona volivcev ob poslancih izbiralo tudi člane občinskih in mestnih skupščin ter pokrajinske skupščine Vojvodine, bi morale biti 26. aprila, a so jih zaradi pandemije novega koronavirusa in razglasitve izrednih razmer 15. marca preložili. V opoziciji so tudi tokrat pozivali k preložitvi volitev na jesen zaradi naraščanja števila okužb od začetka meseca, a oblasti so vztrajale, da so razmere pod nadzorom in da ustava ne omogoča novih preložitev.

Glavne opozicijske stranke, združene v Zvezo za Srbijo (SzS), so volitve bojkotirale, saj menijo, da ni pogojev za demokratične in poštene volitve. Poslanci te zveze sicer že leto dni bojkotirajo delo parlamenta.