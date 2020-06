Srbija: Edini voditelj, ki ga rezultati volitev ne zanimajo

Čeprav v Srbiji od začetka meseca narašča število okuženih z novim koronavirusom, trenutno beležijo okoli 90 novih okužb dnevno, bodo v nedeljo potekale parlamentarne in lokalne volitve. Te bi se morale sicer po prvotnih načrtih zgoditi že 26. aprila, a so jih zaradi pandemije koronavirusne bolezni preložili. Za preložitev so se odločili 17. marca, dva dni po uvedbi izrednih razmer.

Da bi zaradi prihajajočega drugega vala okužb znova uvedli izredne razmere v državi, ni verjetno. Oblasti vztrajajo, da so razmere pod nadzorom. V skladu z ustavo bi namreč volitve lahko preložili samo pod pogojem, da bi razglasili izredne razmere.

Glavne opozicijske stranke, združene v Zvezi za Srbijo (SZS), zaradi epidemije pozivajo k njihovi preložitvi na jesen oziroma napovedujejo bojkot volitev.

"Edini evropski lider, ki ga rezultati volitev ne zanimajo"

Vodje SZS predsedniku države in vodji vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) Aleksandru Vučiću tudi očitajo, da medije, gospodarstvo in druge vzvode moči drži v primežu, da bi svoji SNS zagotovil ponovno zmago na volitvah. Vučić je praktično sam vodil volilno kampanjo stranke, čeprav to ni združljivo z njegovo predsedniško funkcijo.

Ankete Vučićevi SNS in njenim zaveznikom na listi Aleksandar Vućić - Za naše otroke napovedujejo skoraj 60 odstotkov glasov. Da bo Vučić popoln zmagovalec volitev, je prepričan tudi Borut Šuklje, nekdanji veleposlanik v Srbiji in dober poznavalec političnih razmer na Balkanu.

"Aleksandar Vučić je edini evropski lider, ki ga rezultati parlamentarnih volitev ne zanimajo, saj izid pozna. Seveda ne povsem natančno. Toda načeloma ve, da bo njegova stranka absoluten zmagovalec in da bo politična opozicija ostala izven parlamentarnega praga," napoveduje Šuklje.

Zmaga voditelja, ki je znal utišati opozicijo

Dodaja, da je 50-letni pravnik tudi edini, ki je imel pred volitvami zgolj eno samo skrb. "Tisto in takšno, ki je v popolnem nasprotju z načeli parlamentarne demokracije. Ali bodo na volitvah nastopile tudi druge stranke opozicije? Opozicijski bojkot bi namreč njegovo volilno zmago postavil na povsem drugačno mesto. Mesto volitev bi se spremenilo. To ne bi bila več zmaga tistega, ki je volilno prepričal največ volivcev, temveč zmaga liderja, ki je znal uporabiti vsa orodja za utišanje opozicije," opozarja Šuklje.

Borut Šuklje, nekdanji veleposlanik v Srbiji, je prepričan, da je Aleksandar Vučić eden najbolj spretnih politikov v regiji, ki ima obenem v svojih rokah tudi vse vzvode oblasti. Foto: Matej Leskovšek

Ob tem poudarja, da je Vučić eden najbolj spretnih politikov v regiji, ki ima obenem v svojih rokah tudi vse vzvode oblasti. Je tudi eden redkih politikov, ki se je politične obrti učil v različnih časih. Ko sta se s takratnim sodelavcem Tomislavom Nikoličem odločala, da ključni del stranke "odpeljeta" izpod oblasti haaškega zapornika in vojnega zločinca Vojislava Šešlja, je prav Vučić vedel, da je to lahko zmagovalna poteza. Razumel je namreč, da evropski Zahod in ZDA iščejo novega srbskega voditelja.

"Najprej je obvladoval medije, nato policijske in tajne resurse"

"Tistega, ki bo pripravljen obljubiti, da bo rešil vprašanje odnosa Srbije in Kosova. In tega podviga brez aktivne pomoči ameriške administracije in takratnega predsednika najmočnejše srbske liberalne stranke Borisa Tadiča ne bi bilo mogoče izpeljati. Najprej je Nikolić na predsedniških volitvah premagal Tadića. Toda mesto pravega zmagovalca je moral prepustiti Vučiću. To seveda ni pomenilo, da je Vučić postal predsednik države, temveč da je postopoma začel prevzemati vsa orodja in upravljanje države. Vedel je, kaj hoče. Predvsem pa je znal postopoma prevzemati oblast in vse, kar je bilo potrebno. Najprej medije, nato pa ustrezne policijske in tajne resurse. Povsem ob koncu prevzema, bil je še predsednik vlade, pa je znal in imel pogum svojemu dolgoletnemu šefu povedati, takrat predsedniku države, naj se poslovi in da ne more znova kandidirati za nov predsedniški mandat. Ko se je Nikolič temu upiral, so ga medijsko zmleli in moral je oditi," še pojasni Šuklje.

Po volitvah ga čakajo pogovori s Kosovom

Ameriška administracija je Vučića po volitvah že povabila v Washington, kjer se bo srečal z Avdullahom Hotijem, novim predsednikom vlade Kosova. Ameriški predsednik Donald Trump verjame, da je prav Vučić tisti, ki bo znal najti dokončno rešitev za popolno normalizacijo odnosov s Kosovom ter mehanizme za mednarodno priznanje Kosova. Ta so v slepi ulici od konca leta 2018, ko je Priština uvedla carine na srbsko blago, Srbija pa vztraja pri kampanji za umik priznanja Kosova.