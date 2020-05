Koronavirus v ZDA ubil že več kot 85 tisoč ljudi

Ameriške zdravstvene oblasti so v četrtek izdale opozorilo pred redko, a včasih tudi smrtno avtoimuno boleznijo pri otrocih, ki naj bi bila povezana s covid-19. O podobnih vnetjih pri otrocih so pred tem že poročali zdravniki po Evropi.

Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) je pozval zdravstvene delavce, naj javijo, ali obravnavajo bolnike, mlajše od 21 let, ki imajo simptome, značilne za otroško multisistemsko vnetno bolezen. Med kriterije za prijavo spadajo vročina, vnetje organov, kar lahko vodi tudi v hospitalizacijo, in potrditev okužbe s koronavirusom.

Bolezen so med drugim potrdili v New Yorku, kjer so obravnavali več kot sto otrok z vnetno boleznijo, najmanj trije bolniki so umrli. Zdravniki so poročali, da imajo bolniki simptome, podobne redkemu kawasakijevemu sindromu. To je izjemno redka otroška bolezen, ki jo spremljata vročina in vnetje krvnih žil, kar vodi v hude bolečine.

Foto: Getty Images

Čeprav so redko bolezen opazili le pri otrocih, za zdaj ni potrjeno, da se pojavlja le pri njih. Glede na dozdajšnje primere v pediatričnem centru v New Yorku je okoli polovica otrok z vnetno boleznijo morala na zdravljenje na intenzivno nego zaradi vnetja srca, je dejal pediater Sunil Sood za AFP.

V okviru zdravljenja so bolnikom vbrizgali protitelesa ter steroide in aspirin, če so bolniki trpeli zaradi izjemno nizkega pritiska oz. šoka. Vnetja so se pri bolnikih večinoma pojavila po štirih ali šestih tednih od okužbe s koronavirusom in so že imeli razvita protitelesa. "Imeli so virus, zgodaj so ga premagali. Zdaj pa se je pojavil ta zapozneli pretirani imunski odgovor," je dodal Sood.

Primere so pred tem potrdili ponekod v Evropi, v Aziji, kjer se je virus pojavil najprej, pa ne. Med drugim so švicarski zdravniki opozorili, da bi te simptome lahko povzročila okužba z novim koronavirusom, saj ta povzroča čezmeren odziv imunskega sistema. Na otroško bolezen so pozorni tudi v Svetovni zdravstveni organizaciji, kjer so pozvali k sistematičnemu zbiranju podatkov o teh primerih, piše STA.