Koronavirus: Hrvaška se približuje grozljivemu mejniku

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah v državi ob 8.003 testih potrdili 2.362 okužb z novim koronavirusom, umrlo pa je 29 bolnikov s covid-19, je danes potrdil nacionalni štab civilne zaščite. Od izbruha epidemije covid-19 februarja lani so v državi našteli 5.996 smrtnih primerov te bolezni.

Prejšnji petek so našteli 1.802 novi okužbi, še teden prej pa 1.112, poroča STA. Od začetka tedna se je število novih okužb povečalo za 42,1 odstotka v primerjavi s prvimi petimi dnevi prejšnjega tedna. V državi znaša 14-dnevna incidenca okužb na 100 tisoč prebivalcev 508,8. Stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev je 1470,4, je povedal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak na današnji novinarski konferenci nacionalnega štaba civilne zaščite.

Z vsaj enim odmerkom cepljena desetina prebivalstva

V državi je trenutno 13.111 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 1.464 covidnih bolnikov, od tega 153 na medicinskih ventilatorjih. V samoizolaciji je 3.487 ljudi. Skupno so doslej v državi potrdili 276.416 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 5.996 bolnikov s covid-19. Doslej so porabili 498.417 odmerkov Pfizerjevega, Moderninega in AstraZenecinega cepiva. Cepili so 404.518 ljudi, med njimi 92.380 z dvema odmerkoma.

PCR-testi za 67 evrov

Iz HZJZ so medtem sporočili, da so pocenili antigenske in teste PCR. Tako bodo testi PCR po novem stali 500 kun (67 evrov), antigenski testi pa 150 kun (20 evrov). Hrvaška je od 1. aprila omogočila vstop v državo tudi z negativnim antigenskim testom, ki prav tako kot test PCR ne sme biti starejši od 48 ur. Napovedali so, da bodo odprli še več točk, posebej v turističnih krajih, na katerih bo možno testiranje tudi za turiste, ki potrebujejo negativen test ob vrnitvi v domovino.

Večina potnikov na Hrvaško pot nadaljuje v druge države

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je dejal, da je na Hrvaško v četrtek vstopilo 43.500 potnikov, med njimi je bilo 60 odstotkov ljudi v tranzitu. Leta 2019 je v četrtek pred velikonočnimi prazniki hrvaške mejne prehode prestopilo več kot 140 tisoč potnikov, je dejal. "Opazili smo zelo malo prehodov čez mejne prehode v Istrski in Primorsko-goranski županiji, kar pomeni, da je bilo tudi malo turistov," je povedal Božinović, ki je tudi vodja nacionalnega štaba civilne zaščite.