Okuženega Stojanovića v Sofiji premestili v bolnišnico

Nekdanji slovenski (in latvijski) selektor Slaviša Stojanović se je pred šestimi meseci vrnil v Bolgarijo. Prevzel je vodenje bolgarskega klubskega velikana Levski, ki je tako v rezultatski kot finančni krizi. Pod vodstvom 51-letnega Ljubljančana gre Levskemu v tem letu neprimerno bolje. Če je bil prej pri dnu prvenstvene razpredelnice, se je po letošnjih nastopih - Levski je v prvenstvu v letu 2021 odigral šest tekem - dvignil na osmo mesto.

Stojanović je po vrnitvi v Sofijo v bolgarskem prvenstvu sprva na petih srečanjih osvojil le štiri točke, v letu 2021 pa mu gre odlično, saj še ni doživel poraza. Na šestih tekmah je osvojil 12 točk, vseeno pa je zaostanek za vrhom prevelik, da bi lahko resneje razmišljal o Evropi. Izpad iz pokala, v katerem je Levskega izločila Slavija z 2:1, je bil zato še toliko bolj boleč. To je bil edini Stojanovićev poraz v tem letu.

Zdravniki nočejo ničesar prepustiti naključju

Slaviša Stojanović je leta 2019 vodil še latvijsko reprezentanco, lani pa se je vrnil v Bolgarijo. Foto: Grega Valančič/Sportida Konec marca je bil trener, ki je Domžale in Crveno zvezdo popeljal do naslovov državnih prvakov, pozitiven na testiranju na novi koronavirus. Moral je pozabiti na nogomet. Nastopilo je obdobje karantene, ki pa je ne preživlja doma, ampak po poročanju bolgarskih medijev v bolnišnici. Njegovo stanje je na srečo stabilno, a zdravniki nočejo ničesar prepustiti naključju, tako da naj bi v bolnišnici na opazovanju ostal vsaj še od tri do štiri dni. Če bo nato vse v najlepšem redu, se bo vrnil domov in nadaljeval karanteno.

V klub se bo lahko vrnil šele sredi aprila, tako da ne bo vodil moštva vsaj na dveh tekmah. Levski se bo v soboto v prijateljski tekmi pomeril s tretjeligaškim klubom Slivniški Geroj, 11. aprila pa bo gostoval pri Černo More v Varni. Če bo vse po sreči, bo Stojanović že sedel na trenerskem stolčku 18. aprila, ko Levski čaka hud spopad. Na drugi polovici bo stal vodilni Ludogorec, ki se mu nasmiha jubilejni deseti zaporedni naslov, saj ima pred zasledovalci veliko prednost. Pred Levskim ima kar 25 točk prednost. O tem, kako težko bo ujeti evropsko vozovnico v stresni sezoni za Levski, priča tudi podatek, da zaostanek modrih za četrtouvrščenim klubom Arda znaša 11 točk.