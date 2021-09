Konec vožnje v kolonah? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mladi študentje iz Kambodže so razvili revolucionarni dron, ki bo spremenil način transporta, kot ga poznamo.

Z željo po razbremenitvi prometa v domačem mestu Phnom Penh v Kambodži so mladi študentje Državnega inštituta za politehniko Kambodže razvili dron, ki zmore let s človekom, so poročali v oddaji Jutro na Planet TV.

Za zdaj ima nosilnost šestdeset kilogramov in zmore desetminutni let z razdaljo enega kilometra. Za nadaljnji razvoj potrebujejo še vsej tri leta. Zanj so porabili sedemnajst tisoč evrov, vendar zagotavljajo, da bi se z množično produkcijo cena znižala. Poudarjajo, da dron ne bi bil namenjen sam prevozu ljudi, ampak tudi v pomoč gasilcem pri gašenju težje dostopnih nadstropij.