Kolaps zdravstvenega sistema: za svojce brezupno iščejo jeklenke s kisikom

Ljudje več ur čakajo v vrstah, da bi kupili jeklenko s kisikom. Zaloge so večinoma že povsod pošle. Drugi skupaj z bolnimi svojci tekajo od ene bolnišnice do druge. Postelje so že povsod zasedene. Tretji pred vrati bolnišnic čakajo na novice o svojih bližnjih, na koncu pa izvedo, da jim zdravniki niso mogli pomagati. Zdravstveni delavci mrzlično delajo v izmenah po 36 ur. Na pokopališčih zmanjkuje prostora za umrle, grobarji izkopljejo na tone zemlje, da bi ustvarili na tisoče novih grobov. To so podobe dvomilijonskega mesta Manaus v osrčju brazilske Amazonije, kjer se je zdravstveni sistem ob odsotnosti resnih ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 popolnoma zlomil.

V največjem mestu v brazilski Amazoniji se spopadajo z drugim valom okužb z novim koronavirusom, kar je svojevrsten šok za tiste, ki so mislili, da je bil prvi val okužb tako množičen, da se je odrazil v čredni imunosti, poroča CNN. Samo v Manausu imajo več kot 30 javnih in zasebnih bolnišnic, ki so namenjene tudi številnim odmaknjenim skupnostim avtohtonih prebivalcev in manjšim skupnostim na tem območju. V številnih imajo težave s pomanjkanjem zalog kisika, kar je za bolnike s covid-19 velika nevarnost.

Kljub naraščanju okužb ignorirali opozorila strokovnjakov

Novi koronavirus se je v sedmem največjem brazilskem mestu najprej razširil aprila lani. Zaradi hitrega širjenja virusa in velikega števila okužb so znanstveniki ugibali, da bi se v mestu lahko razvila čredna imunost proti novemu koronavirusu. Na to idejo so se hitro oprli tudi politiki, ki so upali, da se bodo v prihodnosti lahko izognili novemu zaprtju gospodarstva. Opozorila strokovnjakov so ob tem preslišali. Pri Fiocruzu, uglednem brazilskem raziskovalnem inštitutu za javno zdravje iz Ria de Janeira, so oblastem v Manausu že septembra lani priporočili, da v mestu uvedejo omejitve gibanja in začasno zaprejo določene gospodarske dejavnosti.

Čeprav se je v mestu že takrat začel drugi val okužb z novim koronavirusom, se oblasti niso odločile za ukrepe za zajezitev virusa. "Izdali smo 13 opozoril, od katerih je bilo še posebej skrb vzbujajoče tisto iz sredine decembra, ko smo presodili, da so razmere vedno bolj resne. Vsi so se takrat norčevali iz naših študij in opozoril, še posebej brazilski predsednik Jair Bolsonaro," pravi raziskovalec z inštituta Fiocruz Jesem Orellana.

Ker v bolnišnicah ni več prostih postelj, se nekateri bolniki s covid-19 zdravijo kar doma. Foto: Reuters

Po njegovih besedah so politiki na regionalni in državni ravni izrabili neutemljeno teorijo čredne imunosti, da so z njo podkrepili svoje precej sproščene ukrepe. "Govorili so o čredni imunosti in s tem ustvarili prostor, da se je ta diskurz izkristaliziral in da so se ukrepi sprostili. To bi lahko vplivalo tudi na to, da so se ljudje preveč sprostili," meni Orellana. Konec lanskega leta je število okužb in primerov smrti, povezanih z boleznijo covid-19, spet poskočilo. Guverner Amazonije Wilsom Lima je privolil v ukrepe za zaprtje države, vendar je omejitve po protestih, ki so jih navdihnili znani Bolsonarovi pozivi po odprtem gospodarstvu, kmalu ukinil.

Pomanjkanje zalog kisika, bolniki umirajo zaradi zadušitev

Prebivalci največjega mesta v Amazoniji so tako novo leto namesto doma dočakali na zabavah in praznovanjih. Župan Manausa David Almeida prav prej omenjene proteste in zabave krivi za visok porast novih primerov okužbe in smrti zaradi bolezni covid-19. V mestu so do zdaj namreč skupaj potrdili več kot 248 tisoč okužb z novim koronavirusom, za boleznijo covid-19 pa je umrlo več kot sedem tisoč ljudi.

"Zdaj plačujemo ceno za neubogljivost in proteste s konca lanskega leta. Veliko ljudi bi moralo biti odgovornih za to. Med novoletnimi praznovanji so bili to predvsem organizatorji zabav, kjer se je virus pospešeno širil, zdaj pa se to odraža v višjem številu primerov," pravi Almeida. V začetku tega tedna so v vsej Amazoniji nato vendarle uvedli sedemdnevno zaprtje države. Že pred tem je postalo jasno, da je v Manausu zmanjkalo jeklenk s kisikom, kar je slaba novica za vse bolnike s hujšim potekom bolezni covid-19.

Bolnike s covid-19 iz Manausa z letali vozijo na zdravljenje v druge brazilske zvezne države. Pogost vzrok smrti je tudi zadušitev. Foto: Reuters

Podjetje White Martins, ki bolnišnice oskrbuje z zalogami kisika za bolnike, je uradnike zvezne dežele in zvezno ministrstvo za zdravje že v začetku meseca opozorilo, da grozi pomanjkanje jeklenk kisika. Brazilski zdravstveni minister Eduardo Pazuello je nato obiskal Manaus, zvezna vlada pa je poslala dodatne količine kisika za bolnike, toda to ni bilo dovolj. Minister naj bi ob tem zdravnikom svetoval, naj bolnike v zgodnjih fazah bolezni covid-19 zdravijo tudi s pomočjo zdravil hidroksiklorokin in ivermectin, ki nista dokazano učinkoviti zdravili proti covid-19. Pazuello je sicer kasneje zanikal, da bi dal zdravnikom tovrstna navodila.

V bolnišnici brez zdravniške oskrbe in kisika preživela 16 ur

Samo dan po njegovem odhodu iz mesta je v Manausu zavladala kriza. Pomanjkanje zalog kisika je zdravstveni sistem pahnilo v kolaps, oblasti pa so bile prisiljene v letalski prevoz bolnikov s covid-19 v druge brazilske zvezne države. Po poročanju brazilskih lokalnih medijev bolniki umirajo zaradi zadušitev. Po preliminarnih ugotovitvah zveznega tožilca, ki preučuje izbruh zdravstvene krize v Manausu, je zaradi pomanjkanja kisika umrlo najmanj 29 ljudi. Gre za začetne ugotovitve, pričakuje se, da bodo številke še narasle, saj je v bolnišnicah oskrba s kisikom še vedno motena.

Po poročanju CNN ljudje na ulicah čakajo v vrstah, da bi kupili jeklenke s kisikom ali jih zamenjali, sprehajajo se od enega zasebnega ponudnika do drugega, nekateri so jezni, drugi zaskrbljeni. "Država ni bila pripravljena na nov porast okužb," je za CNN dejal 49-letni Joseney Costa Vicente, ki je poskušal kupiti kisik za svojo 69-letno mater, ki je bila pozitivna na testu na novi koronavirus. Brez zdravniške oskrbe in brez kisika je njegova mati v bolnišnici preživela 16 ur, nato pa se je družina odločila, da jo bodo vzeli nazaj domov. "Zelo sem jezen. Zelo sem razburjen zaradi celotne situacije," je dejal 49-letnik.

Ljudje na ulicah čakajo v vrstah, da bi kupili jeklenke s kisikom ali jih zamenjali, sprehajajo se od enega zasebnega ponudnika do drugega, nekateri so jezni, drugi zaskrbljeni. Foto: Reuters

Bolnišnice medtem delujejo na robu svojih zmogljivosti. Po zadnjih podatkih na prosto bolnišnično posteljo v zvezni državi Amazoniji čaka več kot 530 ljudi. Pred bolnišnicami, ki ne morejo sprejemati novih bolnikov, čakajo ljudje v upanju, da bodo našli prostor za svoje ljubljene. Nekateri od njih kričijo, drugi jočejo. Na vhodnih vratih v bolnišnico stojijo varnostniki in člani medicinskega osebja, ki ljudem ne dovolijo vstopa. Ljudje, ki imajo sorodnike v bolnišnici, se pritožujejo, da ne dobijo nobenih informacij o svojcih.

Politiki se prepirajo, umirajo vedno mlajši bolniki

Medtem se politiki prepirajo, kdo je kriv za nastale razmere. Brazilska zvezna vlada odgovornost za razmere pripisuje regionalni vladi Amazonije. Brazilski predsednik Bolsonaro je regionalne oblasti med drugim obtožil, da ne znajo upravljati zveznih sredstev, zdravstveni minister Pazuello pa je zanikal, da bi njegovo ministrstvo storilo napake. Vlada Amazonije se medtem pritožuje, da so za moteno preskrbo krive tudi logistične težave. Župan Almedia tako pravi, da regionalna vlada ni odgovorna za nastale razmere, češ da bolnišnice, ki jih upravlja mesto, nimajo tako velikega primanjkljaja kisika kot državne bolnišnice.

Regionalne oblasti zdaj napovedujejo, da bodo tudi s pomočjo vlade kmalu odprle še dve dodatni bolnišnici, s čimer bodo povečali število postelj za bolnike. Pazuello se je vrnil v mesto, zdaj pravi, da bo v njem ostal, dokler se zdravstveni sistem ne bo spet postavil nazaj na noge. Toda ljudje so medtem že izgubili upanje, zdravstvenim delavcem pa skrbi povzročajo novi sevi virusa. "To, kar se dogaja zdaj, je zelo resno. Zdravstveno stanje bolnikov je veliko bolj kritično kot v prvem valu. Število smrti je veliko večje, število resnih okužb je veliko višje kot prej, bolniki pa so mlajši," je povedal 26-letni zdravnik Luan Matos de Menezes.

Prostora za nove grobove zmanjkuje, zato grobarji kopljejo in odstranjujejo na tone zemlje. Foto: Reuters

Razmere v Manausu so po njegovih besedah še slabše kot v drugih delih države. "Včeraj nam je na enoti intenzivne terapije umrl 24-letnik. Imam paciente, ki so stari od 29 do 32 let, torej mlade paciente, ki so v zelo kritičnem stanju," je poudaril zdravnik. "Tukaj imate skupnost, ki je na podlagi napačne teorije o čredni imunosti in neučinkovitih zdravil proti covid-19 verjela, da je bolj varna. K temu dodajte še novi sev virusa, ki kroži v skupnosti ter je bolj nalezljiv in resen kot drugi, in dobili ste recept za popolno katastrofo," je dodal 26-letnik.

Zdravniki in medicinsko osebje v Manausu delajo v izmenah po 36 ur. Smrtni davek, ki ga je terjala bolezen covid-19, je najbolj viden na pokopališčih. Prostora za nove grobove zmanjkuje, zato grobarji kopljejo in odstranjujejo na tone zemlje. Po zadnjih podatkih morajo pripraviti več kot 20 tisoč novih mest za grobove, poroča CNN.