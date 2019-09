Koalicijska pogajanja v Izraelu v slepi ulici

V Izraelu so se koalicijska pogajanja med stranko Likud premierja Benjamina Netanjahuja in Modro in belo stranko Benija Ganca znašla v slepi ulici, saj se jima danes ni uspelo dogovoriti o delitvi oblasti v morebitni vladi narodne enotnosti. Stranki odgovornost za zastoj pripisujeta druga drugi

"Davi v Likudu vlada veliko razočaranje, ker Modra in bela vztrajno zavrača egalitarno vlado, kjer bi se kot premierja izmenjevala Benjamin Netanjahu in Beni Ganc," so zapisali v Likudu. Gancevo stranko so obtožili, da je zaprla vrata vladi narodne enotnosti.

Pogajanja se bodo nadaljevala v sredo

Zagotovili so, da bo dosedanji premier "naredil še zadnji napor", da bi oblikoval vlado. Če mu to ne bo uspelo, pa bo predsedniku države Reuvenu Rivlinu vrnil mandat.

Foto: Reuters V Modri in beli stranki pa so bili kritični do Likuda, ker vztraja pri tem, da bi Netanjahu prvi vodil vlado, če bi si razdelili oblast. Obtožili so jih, da želijo blokirati pogajanja, da bi šli znova na volitve. Ganc in Netanjahu sta se sicer dogovorila, da bosta stranki v sredo nadaljevali pogajanja. "Pogovori se bodo nadaljevali v sredo zjutraj, premier Benjamin Netanjahu in Beni Ganc pa se bosta sestala zvečer," so navedli v Likudu.

V Izraelu so sredi meseca potekale že druge parlamentarne volitve letos, ki pa so bile znova zelo izenačene. Sredinska Modra in bela stranka bo imela v parlamentu 33 od 120 sedežev, desni Likud pa le enega manj.

Niti Ganc niti Netanjahu skupaj s svojimi zavezniki nimata v izraelskem parlamentu absolutne večine 61 sedežev. Netanjahuja podpira 55 poslancev, Ganc uživa podporo 54 poslancev.

V sredo naj bi sicer tožilec začel zaslišanje Netanjahuja zaradi očitkov goljufij, korupcije in zlorabe zaupanja. Na podlagi tega se bo odločil, ali ga bo obtožil.