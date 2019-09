So volivci v Izraelu Netanjahuju tokrat obrnili hrbet?

Rezultatov volitev še niso objavili, vzporedne volitve pa kažejo na tesno tekmo med Benjaminom Netanjahujem in Benijem Gancem. Rezultati vzporednih volitev so pokazali, da naj bi Netanjahujeva stranka Likud v 120-članskem knesetu dobila med 31 in 33 poslanskih sedežev, Modra in bela stranka pod vodstvom Ganca pa od 32 do 34.

Levosredinski tabor bi lahko dobil več glasov od desnega

Izraelska televizija Kanal 13 je danes objavila popravljene rezultate vzporednih volitev, ki kažejo, da naj bi levosredinski tabor skupaj dobil 59 mandatov, desni tabor, na katerega se opira Netanjahu, 53. Likud naj bi dobil 30 mandatov, Modra in bela stranka pa 32. Na tretjem mestu je s 15 mandati Združena arabska lista. Na zadnjih parlamentarnih volitvah aprila letos se je omenjena televizija s svojimi vzporednimi volitvami najbolj približala končnemu rezultatu volitev.

Levosredinski tabor pod vodstvom Benija Ganca bi po nekaterih vzporednih anketah lahko premagal desni tabor, na katerega se opira dosedanji izraelski premier Benjamin Netanjahu. Foto: Reuters

Netanjahu je že pred tem dejal, da bo njegov tabor v prihodnjih dneh začel pogajanja za vzpostavitev močne sionistične vlade in da bo s tem preprečil oblikovanje protisionistične vlade. Ta omemba naj bi se nanašala prav na stranke izraelskih Arabcev, ki naj bi glede na vzporedne volitve postali tretja najmočnejša politična sila v izraelskem parlamentu.

Združena arabska lista bi za premierja lahko podprla Ganca

Združena arabska lista je že pred volitvami napovedovala, da bi za premierja lahko podprli Ganca, kar bi Netanjahuju onemogočilo, da bi dobil priložnost za sestavo nove izraelske vlade. Ganc je medtem danes pozval k oblikovanju široke vlade narodne enotnosti: "Delali bomo na široki vladi narodne enotnosti, ki bo odsevala voljo ljudstva."

Ob tem je poudaril, da je treba najprej počakati na objavo volilnih rezultatov. "Svoje tekmece pozivam, naj se mi pridružijo, naj ob strani pustijo razprave in da skupaj delujemo za boljšo in pravičnejšo družbo za vse državljane Izraela," je še dejal.