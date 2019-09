Izraelci drugič letos na volitve, Netanjahu in tekmeci zelo izenačeni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Izraelu se volivci danes že drugič letos odpravljajo na parlamentarne volitve, ker zmagovalcu aprilskih volitev, premierju Benjaminu Netanjahuju, ni uspelo sestaviti koalicije, parlament pa so razpustili. Poznavalci tudi tokrat pričakujejo podobne izide kot aprila, saj sta največji stranki, Netanjahujev desni Likud in sredinska Modra in bela stranka, izenačeni.