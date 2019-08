Na območju Gaze novo obstreljevanje med Izraelci in Palestinci

Na območju Gaze je konec tedna potekalo novo obstreljevanje med Izraelci in Palestinci. V nedeljo so iz Gaze na območje Izraela priletele tri rakete, izraelska vojska pa je odgovorila z napadi na položaje palestinskega gibanja Hamas na prej omenjenem območju.

Dve od treh raket, ki so priletele v vzhodni del Izraela, je prestregel sistem protiraketne zaščite, so sporočili iz izraelske vojske. Tretja izstreljena raketa je uničila cesto in povzročila požar, ki so ga hitro pogasili. V izraelskem mestu Sderot, kjer je potekal festival, in drugih izraelskih krajih so v nedeljo dopoldne sirene opozorile na napade. Zdravniške službe so morale pomagati sedmim ljudem.

Izraelci odgovorili z napadi na položaje Hamasa

V odgovor na rakete iz Gaze so izraelska letala v nedeljo zvečer napadla več "terorističnih" tarč oziroma položajev Hamasa na severu Gaze, med njimi urad poveljnika Hamasovega bataljona. "Izraelska vojska bo še naprej delovala proti poskusom škodovanja izraelskim civilistom in odgovornost za dogodke, ki se dogajajo v Gazi in izhajajo iz nje, pripisovala teroristični organizaciji Hamas," so sporočili iz izraelske vojske.

V enem tednu je bilo tako z območja Gaze skupaj izstreljenih že devet raket. Izraelska letala so že sredi tedna v odgovor na rakete izvedla napade na položaje Hamasa v Gazi. Odgovornosti za izstrelitve raket do zdaj ni prevzela nobena skupina v Gazi. Predstavnik Hamasa, ki vlada v Gazi, je povedal, da so raketne napade izvedli posamezniki, ne pa njihovo oboroženo krilo.