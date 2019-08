Izraelska vojska napadla iranske cilje v Siriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izraelska vojaška letala so v soboto izvedla napad na iranske tarče v Siriji, s čimer so iranskim silam preprečila načrtovani napad na Izrael z brezpilotnimi letali, je danes sporočila izraelska vojska.

Izraelska letala so preprečila poskus Irana, da izvede napad na cilje na severu Izraela z "morilskimi brezpilotnimi letali", je dejal tiskovni predstavnik izraelske vojske Jonathan Conricus.

Izraelska letala so napadla cilje v Agrabi, jugovzhodno od Damaska, tarča pa so bili "številni teroristični cilji in vojaški objekti", je dejal.

Za poskus napada z brezpilotnimi letali na Izrael sta po navedbah Izraela odgovorna iranska vojska in libanonska šiitska milica Hezbolah, ki od začetka vojne v Siriji podpirata režim sirskega predsednika Bašarja al Asada.