ZDA zagotavljajo, da bodo vsi voditelji IS dobili zasluženo kazen

Ameriški State Department je po tem, ko se je po petih letih v javnosti prek videoposnetka prvič oglasil vodja skrajne skupine Islamska država (IS) Abu Bakr Al Bagdadi, sporočil, da se bo koalicija pod vodstvom ZDA še naprej borila po vsem svetu, da zagotovi trajni poraz teroristov. Ob tem so poudarili, da bo vsak njihov vodja dobil zasluženo kazen.

Abu Bakr Al Bagdadi se je v javnosti prvič in zadnjič pojavil leta 2014 v Mosulu, ko je naznanil rojstvo IS oziroma kalifata na obsežnih območjih Iraka in Sirije, ki jih je zasedla IS. Od takrat so se večkrat pojavila poročila, da je bil ubit ali ranjen.

Al Bagdadi se je oglasil po padcu zadnjega oporišča teroristov na vzhodu Sirije

Njegov zadnji zvočni posnetek je bil objavljen avgusta lani oziroma osem mesecev po tem, ko so iraške oblasti razglasile zmago nad IS. Zdaj se je Al Bagdadi oglasil po padcu zadnjega oporišča teroristov Baghouza na vzhodu Sirije ter govoril o tem in drugih porazih v Siriji in Iraku.

Dejal je, da jim je bog naročil, naj bijejo sveto vojno, ni pa jim naročil zmage. Podpornike je pozval, naj nadaljujejo boj, in obljubljal maščevanje za poraze na bojišču. Omenil je tudi nedavne teroristične napade na Šrilanki, v katerih je bilo ubitih več kot 250 ljudi.

Napadi na Šrilanki kot maščevanje za izgubo Baghuza

Po njegovih besedah je šlo za maščevanje za izgubo Baghuza pred mesecem dni. "To je del maščevanja, ki čaka križarje," je dodal AL Bagdadi, s čimer je meril na kristjane.

State Department je opozoril, da je IS z ozemeljskimi porazi v Iraku in Siriji utrpela uničujoč strateški in psihološki udarec. Kalifat je padel, voditelji so pobiti ali na begu, zverinskost IS pa je razkrita pred vsem svetom.