IS objavila prvi video svojega vodje po petih letih #video

Skrajna skupina Islamska država (IS) je danes objavila prvi propagandni videoposnetek svojega vodje Abuja Bakra al Bagdadija po petih letih. Za zdaj ni znano, kdaj in kje je bil video posnet, Bagdadi pa na njem govori o večmesečnih bojih za Baghuz, zadnjo utrdbo Islamske države na vzhodu Sirije, ki je padla pred dobrim mesecem.

"Bitka za Baghuz je končana," je Bagdadi dejal na posnetku, na katerem sedi na tleh v sobi in se pogovarja s tremi moškimi, katerih obrazi so zamegljeni.

Omenil je tudi nedavne napade v Šrilanki, v katerih je bilo ubitih več kot 250 ljudi. Po njegovih besedah je šlo za maščevanje za izgubo Baghuza. "Vaši bratje v Šrilanki so pozdravili srca monoteistov s svojimi bombnimi napadi, ki so zatresli tla križarjev med veliko nočjo, da bi maščevali svoje brate v Baghuzu," je dejal. "To je del maščevanja, ki čaka križarje," je dodal Bagdadi, s čimer je meril na kristjane.

Prvi posnetek 47-letnega vodje skrajne skupine po petih letih je bil objavljen na mediju al Furkan, ki je povezan z IS. Kje se skriva Bagdadi, ni znano.

Bagdadi se je v javnosti prvič in zadnjič pojavil leta 2014 v Mosulu, ko je na obsežnih območjih Iraka in Sirije, ki jih je zasedla IS, razglasil kalifat. Od takrat so se večkrat pojavila poročila, da je bil ubit ali ranjen.

Njegov zadnji zvočni posnetek je bil objavljen avgusta lani, osem mesecev po tistem, ko so iraške oblasti razglasile zmago nad IS.