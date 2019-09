Izraelski predsednik mandat za sestavo vlade podelil Netanjahuju

Izraelski predsednik Reuven Rivlin je mandat za sestavo nove izraelske vlade spet podelil Benjaminu Netanjahuju, so po pogovorih Rivlina z Netanjahujem in njegovim glavnim tekmecem Benijem Gancem sporočili iz predsedniške palače.

Benjamin Netanjahu ima zdaj 28 dni časa, da sestavi novo izraelsko vlado. Po podelitvi mandata je Netanjahu Benija Ganca spet pozval, naj se mu pridruži v vladi narodne enotnosti. Ganc je v odzivu zavrnil možnost vstopa Modre in bele stranke v vlado. "Modra in bela pod mojim vodstvom ne bo sprejela, da bi sedela v vladi z voditeljem, ki se sooča s hudo obtožbo," je poudaril Ganc. Netanjahu se namreč spopada z očitki o korupciji.

Modra in bela stranka dobila en mandat več od Netanjahujeve

V Izraelu so prav danes objavili končne rezultate predčasnih parlamentarnih volitev, ki so bile prejšnji teden. Tudi te so potrdile zmago sredinske Modre in bele stranke pod vodstvom Ganca, desni Likud premierja Benjamina Netanjhuja pa je dobil sedež več, kot so mu jih pripisovali začasni rezultati. Ganc bo imel v parlamentu 33 od 120 sedežev, kar je le sedež več od Netanjahuja.

Niti Ganc niti Netanjahu skupaj s svojimi zavezniki nimata v izraelskem parlamentu prave večine 61 sedežev. Netanjahuja podpira 55 poslancev, Ganc uživa podporo 54 poslancev. Arabska stranka Balad in nacionalistična Izrael bejtenu pod vodstvom nekdanjega obrambnega ministra Avigdorja Libermana do zdaj nista želeli podpreti ne Netanjahuja ne Ganca.

Modra in bela stranka sicer zavrača vlado, ki bi jo vodil Netanjahu, ta pa je že podpisal dogovor s skrajno desnimi in ortodoksnimi strankami, da ne bo šel v koalicijo brez njih. Ganc je s stranko je sicer pripravljen oblikovati vlado narodne enotnosti, a bi bila ta v nasprotju z interesi ultraortodoksnih strank. Vlada narodne enotnosti bi verjetno vključevala tudi rotacijo na čelu vlade.